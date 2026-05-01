Наказаха олимпийска медалистка за 20 месеца

Алиша Нюман, която осигури бронзов олимпийски медал в овчарския скок за Канада в Париж, получи 20-месечна забрана от Съюза за чиста атлетика (AIU). Това се дължи на пропуснат тест и две неподавания на декларации в рамките на 12-месечен период, между февруари и август 2025 г.

AIU не откри доказателства, че тя умишлено е избягвала теста, но заключи, че е показала висока степен на вина поради многократни неподавания на декларации за местонахождение.

Нюман, която призна нарушението, но обясни, че неподаването на декларации за местонахождение е станало поради период на “значителна лична и професионална промяна“, ще може да се състезава отново след 2 август 2027 г.