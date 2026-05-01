Линейка “потъна” в наводнения терен на мач в Румъния

До изключително куриозна ситуация се стигна по време на вчерашния мач Волунтари - Бихор (Орадя) от втората футболна дивизия в Румъния.

В самия край на двубоя се наложи линейка да влезе на терена, за да изкара контузен играч. Поради наводнения терен обаче превозното средство забуксува в тревата и се наложи на футболисти и длъжностни лица да го избутат. За щастие, техните усилия дадоха резултат и линейката успя да потегли.

🚑😅 Épisode WTF en Roumanie. Une ambulance se retrouve bloquée en raison du terrain gorgé d'eau... obligeant les joueurs des deux équipes à la pousser pour qu'elle quitte la pelouse pic.twitter.com/wrh4mDloUn — RMC Sport (@RMCsport) May 1, 2026

Самата среща завърши с победа с 2:1 за домакините от Волунтари, които са втори в класирането и се борят за директна промоция в местната Суперлига. Гостите от Бихор пък са на петото място, като тяхната цел е да вземат участие в баражите за изкачване в елитната дивизия.

Снимки: Gettyimages