Линейка “потъна” в наводнения терен на мач в Румъния

До изключително куриозна ситуация се стигна по време на вчерашния мач Волунтари - Бихор (Орадя) от втората футболна дивизия в Румъния.
В самия край на двубоя се наложи линейка да влезе на терена, за да изкара контузен играч. Поради наводнения терен обаче превозното средство забуксува в тревата и се наложи на футболисти и длъжностни лица да го избутат. За щастие, техните усилия дадоха резултат и линейката успя да потегли.
Самата среща завърши с победа с 2:1 за домакините от Волунтари, които са втори в класирането и се борят за директна промоция в местната Суперлига. Гостите от Бихор пък са на петото място, като тяхната цел е да вземат участие в баражите за изкачване в елитната дивизия.
