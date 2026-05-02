Байерн посреща Хайденхайм с мисълта за реванша с ПСЖ

Днес от 16:30 часа стадион „Алианц Арена“ ще бъде сцена на сблъсък между два отбора в коренно различни позиции. Байерн (Мюнхен) влиза в 32-рия кръг на Бундеслига като шампион с 82 точки и внушителната голова разлика от 113 отбелязани попадения. От другата страна е Хайденхайм – отборът, заемащ последното 18-о място с 22 точки, който се бори за всяка възможност да се измъкне от зоната на изпадащите.

Почти сигурно е, че наставникът на баварците Венсан Компани ще запази силите на основните си футболисти предвид задаващия се след няколко дни реванш от полуфиналите в Шампионска лига срещу Пари Сен Жермен.

Очаква се Компани да заложи на традиционното 4-2-3-1, но с известни ротации заради натоварения график в Шампионска лига. Прогнозите сочат, че Мануел Нойер и Джамал Мусиала може да получат почивка, като под рамката на вратата вероятно ще застане Йонас Урбиг. В защита Байерн ще бъде без контузения Дайо Упамекано, което отваря път за Ким Мин-Жае и Хироки Ито. В предни позиции Николас Джаксън може да води атаката, подпомаган от Луис Диас, който е в отлична форма с 13 асистенции през сезона.

Франк Шмид и неговият Хайденхайм вероятно ще се противопоставят с 4-3-1-2. Диант Рамай ще има тежката задача на вратата, а капитанът Патрик Майнка ще ръководи защитата. Основната тактическа цел на гостите ще бъде да наситят средата на терена с играчи като Никлас Дорш и Адриан Бек, разчитайки на бързи контраатаки чрез Ерен Динкчи и Буду Зивзивадзе.

Байерн демонстрира невероятна мощ в атака, която пролича и при драматична загуба с 4:5 от ПСЖ в ШЛ. В Бундеслига баварците записаха победи над Майнц 05 (4:3) и Щутгарт (4:2) в последните си мачове.



Хайденхайм обаче не е за подценяване – те спечелиха срещу Санкт Паули (2:0) и Унион Берлин (3:1) в последните пет кръга, показвайки, че все още имат сили за битка.

Ключовият двубой на терена ще бъде между нападателя на Байерн Николас Джаксън, който ще замени Хари Кейн, и капитана на Хайденхайм Патрик Майнка.



Майнка е лидер в защитата на гостите със своите 72 пресечени центрирания, но ще се нуждае от перфектен мач, за да спре атаката на домакините, включваща и Майкъл Олисе, който води в Бундеслигата с 18 асистенции.

Статистиката от директните срещи е категорично в полза на Байерн. В последните два мача баварците спечелиха с по 4:0. Въпреки това, Хайденхайм помни славната си победа с 3:2 през април 2024 г., която служи за вдъхновение на тима.



Любопитно е дали Хари Кейн ще се появи в игра в опит да увеличи головата сметка в Бундеслигата, където до момента е нанизал цели 33 попадения.

