Джейкъбс открива сезона в Савона

  • 1 май 2026 | 10:07
Олимпийският шампион на 100 метра от 2020 г. Ламонт Марсел Джейкъбс ще направи своя дебют за сезона на открито на родна земя. Това ще се случи на международния турнир в Савона на 20 май, който е част от Световния континентален тур на World Athletics с бронзов статут.

Това ще бъде първото състезателно участие за Джейкъбс след Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г., където той достигна до полуфиналите в края на още един сезон, белязан от контузии.

Джейкъбс, който държи рекорда на турнира в Савона с 9.95 секунди, ще се стреми към трета поредна титла на 100 метра за мъже на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август. Подобно постижение за последно е постигал Линфорд Кристи през 1994 г.

Друга олимпийска шампионка, чието участие в Савона е потвърдено, е Теа Лафонд. Тя стана първият олимпийски шампион в историята на Доминика със златото си в тройния скок в Париж.

Тя ще се изправи срещу много от водещите атлетки в Европа, включително двукратната европейска шампионка в скока на дължина от Сърбия Ивана Шпанович, финалистките от световни първенства Каролин Жойо от Германия и Мая Аскаг от Швеция, както и водещите италианки Дария Деркач и Отавия Честонаро.

По-рано беше обявено участието на световната шампионка на 60 метра в зала Зайнаб Досо и двойната европейска шампионка до 20 години Кели Дуала в спринта на 100 метра при жените. В тласкането на гюле пък ще се включат европейският шампион Леонардо Фабри и европейският шампион в зала от 2023 г. Зейн Уиър.

Още от Лека атлетика

Европейският рекордьор Христо Илиев: Не съм очаквал да имам чак толкова силни резултати

Европейският рекордьор Христо Илиев: Не съм очаквал да имам чак толкова силни резултати

  • 30 апр 2026 | 11:32
  • 630
  • 0
Европейското по лека атлетика през 2028 г. ще бъде в Полша

Европейското по лека атлетика през 2028 г. ще бъде в Полша

  • 30 апр 2026 | 03:45
  • 1158
  • 0
Яви и Черотич в зрелищен дуел в Сямън

Яви и Черотич в зрелищен дуел в Сямън

  • 29 апр 2026 | 14:36
  • 999
  • 0
Макколган разкри какви са последствията за нея след Лондонския маратон

Макколган разкри какви са последствията за нея след Лондонския маратон

  • 29 апр 2026 | 14:20
  • 1126
  • 0
Кейт О'Конър: Изобщо не чувствам, че съм достигнала лимита си

Кейт О'Конър: Изобщо не чувствам, че съм достигнала лимита си

  • 29 апр 2026 | 11:52
  • 555
  • 0
Хол, Бенджамин и Кебинашипи в зрелищен сблъсък в Юджийн

Хол, Бенджамин и Кебинашипи в зрелищен сблъсък в Юджийн

  • 29 апр 2026 | 10:58
  • 770
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

  • 1 май 2026 | 10:05
  • 2663
  • 7
ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

  • 1 май 2026 | 01:55
  • 29483
  • 60
Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

  • 1 май 2026 | 07:40
  • 4898
  • 2
Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

  • 1 май 2026 | 07:20
  • 2465
  • 5
Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

  • 30 апр 2026 | 22:42
  • 22729
  • 12
Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

  • 30 апр 2026 | 23:54
  • 19351
  • 14