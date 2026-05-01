Джейкъбс открива сезона в Савона

Олимпийският шампион на 100 метра от 2020 г. Ламонт Марсел Джейкъбс ще направи своя дебют за сезона на открито на родна земя. Това ще се случи на международния турнир в Савона на 20 май, който е част от Световния континентален тур на World Athletics с бронзов статут.

Това ще бъде първото състезателно участие за Джейкъбс след Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г., където той достигна до полуфиналите в края на още един сезон, белязан от контузии.

Джейкъбс, който държи рекорда на турнира в Савона с 9.95 секунди, ще се стреми към трета поредна титла на 100 метра за мъже на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август. Подобно постижение за последно е постигал Линфорд Кристи през 1994 г.

Друга олимпийска шампионка, чието участие в Савона е потвърдено, е Теа Лафонд. Тя стана първият олимпийски шампион в историята на Доминика със златото си в тройния скок в Париж.

Тя ще се изправи срещу много от водещите атлетки в Европа, включително двукратната европейска шампионка в скока на дължина от Сърбия Ивана Шпанович, финалистките от световни първенства Каролин Жойо от Германия и Мая Аскаг от Швеция, както и водещите италианки Дария Деркач и Отавия Честонаро.

По-рано беше обявено участието на световната шампионка на 60 метра в зала Зайнаб Досо и двойната европейска шампионка до 20 години Кели Дуала в спринта на 100 метра при жените. В тласкането на гюле пък ще се включат европейският шампион Леонардо Фабри и европейският шампион в зала от 2023 г. Зейн Уиър.

