  Костюк срази Потапова за историческа победа на полуфиналите в Мадрид

  • 1 май 2026 | 09:30
Украинката Марта Костюк се класира за първия си финал на турнир от категория WТА 1000.

Във втория полуфинал от програмата на надпреварата в Мадрид поставената под номер 26 Костюк спечели с 6:2, 1:6, 6:1 срещу състезаващата се за Австрия рускиня Анастасия Потапова.

В спора за титлата в събота Костюк ще се изправи срещу номер 9 в схемата Мира Андреева от Русия.

Срещу Потапова украинката изигра два сета на много високо ниво. Нейната тактика да повдига топката за ударите на австрийката свърши отлична работа и напълно разби ритъма на игра на съперничката ѝ. Единствено във втория сет Потапова имаше инициативата, което се дължеше най-вече на реализирани ранни пробиви, дали ѝ аванс от 5:0 гейма.

В решителния трети сет обаче Костюк спечели всички ключови точки, като реализира два пробива от първите си четири възможности, за да поведе с 4:0. Това видимо изнерви Потапова, която постоянно бе в комуникация с щаба си, но това не ѝ помогна да обърне хода на срещата.

За 23-годишната Костюк това ще бъде трети финал през сезона и шести в кариерата. Тя е и първата украинка от 2009 година насам, която достига до мача за титлата в Мадрид.

Снимки: Imago

