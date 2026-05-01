Иниго Перес: Трябва да оценим победата, въпреки че можеше да е и по-убедителна

Треньорът на Райо Валекано Иниго Перес застана пред медиите след победата над Страсбург с 1:0 в първия полуфинал в Лигата на конференциите.

„Когато заслужаваш повече, както беше с нас днес, и спечелиш с 1:0, можеш да съжаляваш, но има тенденция да се пренебрегва фактът, че сме спечелили европейски полуфинал. Първото полувреме изискваше да бъдем сериозни, на почивката успяхме да поговорим и второто полувреме беше изключително. Справедливо и честно е да се поздравим и да оценим победата", каза Иниго Перес.

Райо тотално надигра Страсбург, но вкара само един гол

„За мен това е неповторимо. Това са усещания, които човек ще пази цял живот. Създаваш тези спомени, за които говорим през цялата година, и става все по-трудно да се отплатиш на хората. Много е специално, ден, в който имаш буца в гърлото. Ти си треньорът и не можеш да го покажеш, но съм много щастлив", не скри радостта си наставникът на Райо.

„Можехме да вкараме още един гол, имахме положения. Играхме със спокойствие и хладнокръвие в един европейски полуфинал. С всичко, което оставяме зад гърба си. Способността ни да го направим ме изуми", подчерта Иниго Перес.

Снимки: Gettyimages