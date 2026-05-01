Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Райо Валекано
  Иниго Перес: Трябва да оценим победата, въпреки че можеше да е и по-убедителна

Иниго Перес: Трябва да оценим победата, въпреки че можеше да е и по-убедителна

  • 1 май 2026 | 04:32
  • 147
  • 0

Треньорът на Райо Валекано Иниго Перес застана пред медиите след победата над Страсбург с 1:0 в първия полуфинал в Лигата на конференциите.

„Когато заслужаваш повече, както беше с нас днес, и спечелиш с 1:0, можеш да съжаляваш, но има тенденция да се пренебрегва фактът, че сме спечелили европейски полуфинал. Първото полувреме изискваше да бъдем сериозни, на почивката успяхме да поговорим и второто полувреме беше изключително. Справедливо и честно е да се поздравим и да оценим победата", каза Иниго Перес.

Райо тотално надигра Страсбург, но вкара само един гол

„За мен това е неповторимо. Това са усещания, които човек ще пази цял живот. Създаваш тези спомени, за които говорим през цялата година, и става все по-трудно да се отплатиш на хората. Много е специално, ден, в който имаш буца в гърлото. Ти си треньорът и не можеш да го покажеш, но съм много щастлив", не скри радостта си наставникът на Райо.

„Можехме да вкараме още един гол, имахме положения. Играхме със спокойствие и хладнокръвие в един европейски полуфинал. С всичко, което оставяме зад гърба си. Способността ни да го направим ме изуми", подчерта Иниго Перес.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Витор Перейра: Показахме характер срещу много силен отбор

Витор Перейра: Показахме характер срещу много силен отбор

  • 1 май 2026 | 02:29
  • 247
  • 0
Арда Туран: Резултатът е разочароващ, но няма да се предадем

Арда Туран: Резултатът е разочароващ, но няма да се предадем

  • 1 май 2026 | 02:16
  • 359
  • 0
В Атлетико си отдъхнаха: Хулиан Алварес ще играе в реванша с Арсенал

В Атлетико си отдъхнаха: Хулиан Алварес ще играе в реванша с Арсенал

  • 1 май 2026 | 01:34
  • 392
  • 0
Емери: Едва не счупиха крака на Оли Уоткинс, а къде беше ВАР?

Емери: Едва не счупиха крака на Оли Уоткинс, а къде беше ВАР?

  • 1 май 2026 | 01:18
  • 378
  • 0
Райо тотално надигра Страсбург, но вкара само един гол

Райо тотално надигра Страсбург, но вкара само един гол

  • 1 май 2026 | 00:09
  • 1796
  • 0
Фаворитите спечелиха първите полуфинални битки в Лигата на конференциите

Фаворитите спечелиха първите полуфинални битки в Лигата на конференциите

  • 1 май 2026 | 00:02
  • 3706
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

  • 1 май 2026 | 01:55
  • 2964
  • 15
Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

  • 30 апр 2026 | 20:50
  • 33013
  • 159
Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

  • 30 апр 2026 | 22:42
  • 14693
  • 9
Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

  • 30 апр 2026 | 23:54
  • 8521
  • 14
Брага попари Фрайбург в добавеното време и взе преднина преди реванша

Брага попари Фрайбург в добавеното време и взе преднина преди реванша

  • 30 апр 2026 | 23:57
  • 6681
  • 2
Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

  • 30 апр 2026 | 21:04
  • 7513
  • 0