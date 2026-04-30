Денислава Глушкова приключи участие в Санта Маргерита ди Пула

  • 30 апр 2026 | 16:09
  • 112
  • 0
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на турнир на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната Глушкова допусна обрат и отстъпи пред Луа Вуйович (Сърбия) със 7:6(3), 1:6, 1:6. Срещата продължи два часа и 51 минути.

Поставената под номер 6 българка поведе с 2:0 в началото на мача, допусна изоставане от 2:4, но успя да изравни при 4:4. Тя навакса още един пробив пасив в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него националката поведе с 6:1 точки и от третата си възможност затвори сета в своя полза. Глушкова обаче загуби следващите два сета, като успя да вземе само по един гейм във всеки от тях и приключи участието си в надпреварата.

