Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Донски и Генов отпаднаха на турнир в Острава

Донски и Генов отпаднаха на турнир в Острава

  • 30 апр 2026 | 17:14
  • 249
  • 0
Донски и Генов отпаднаха на турнир в Острава

Александър Донски и Антъни Генов отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75“ в Острава (Чехия) с награден фонд 97 640 евро.

27-годишният Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1, отстъпиха на Ярно Янс (Нидерландия) и Марк Уайтхаус (Великобритания) с 6:7(5), 6:3, 11-13 за час и 41 минути на корта.

След равностойни два сета, Донски и Бантия спасиха три мачбола в шампионския тайбрек, а след това на свой ред имаха шанс да спечелят при 11:10. С три поредни точки обаче съперниците им успяха да затворят срещата.

Другият българин в надпреварата Антъни Генов в тандем с Фин Бас (Великобритания) също допуснаха поражение от четвъртите поставени Серхио Мартос Горнес (Испания) и Шимон Валков (Полша) с 2:6, 2:6 за 66 минути игра.

Двамата допуснаха по два пробива във всеки от двата сета и отпаднаха от надпреварата.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

