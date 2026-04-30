Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута" - отзивите след 1:1 с Арда
  3. Канада ще отпусне допълнителни 106 милиона долара, за да гарантира сигурността на Световното първенство

Канада ще отпусне допълнителни 106 милиона долара, за да гарантира сигурността на Световното първенство

Канада ще отпусне допълнителни 106 милиона долара, за да гарантира сигурността на Световното първенство

Канадските власти решиха да отпуснат допълнителни 145 милиона канадски долара (106 милиона щатски долара), за да гарантират сигурността на Световното първенство, съобщава The Globe and Mail.

Средствата ще бъдат преведени в бюджетите на Ванкувър и Торонто, които ще бъдат домакини на 13 мача от Мондиала. Отава преди това отпусна 220 милиона канадски долара (161 милиона щатски долара) за тази цел. Вестникът отбелязва, че общите разходи за сигурност, които включват федералния, провинциалните и градските бюджети, ще надхвърлят 1 милиард канадски долара (730 милиона щатски долара).

Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико.

