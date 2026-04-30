Американец ще стане част от националния отбор по гимнастика

Златният медалист на кон с гривни от световната купа в Баку Давид Иванов спечели квота за участие на световното първенство по спортна гимнастика, което ще се порведе в Ротердам (Нидерландия) от 17 до 25 октомври, а американец с български паспорт ще се включи в подготовката на националния отбор от 1 юли, обяви старши треньорът на националния отбор Милко Танкушев.

Наставникът очаква в скоро от САЩ да се завърне и Кевин Пенев. Новото лице в тима ще бъде Кейдън Спенсър.

„Давид Иванов вече има квота за световното първенство, защото е пети в генералното класиране на кон с гривни от всички Световни купи. Това е регламент на световната федерация – там се събират точки. Той от четири Световни купи вече натрупа добър актив и си осигури квота. Очаквам Кевин Пенев да се появи месец преди европейското първенство, защото той завърши икономика и започна да работи по-малко, но тренира съвестно и ми изпраща доста материали“, каза Танкушев.

„Разчитам и на още един състезател от Америка – Кейдън Спенсър, чиято майка е българката Храбрина Храброва. Очакваме от 1 юли да дойде тук. Той е много силен на три уреда, така че ще се включи в подготовката. Имам добра конкуренция, за да се работи по-усърдно и да се определи най-доброто, с което разполагам. Не мога да кажа в кой щат тренира, но учи там в колеж. Наскоро разговаряхме и има голямо желание да дойде. Ще го видим и ще го преценим. Ще участва в моделирани тренировки. Искам да направим лагер извън България поне десет дни преди първенството. Ще видим как сме с финансите, но мисля, че можем да го осъществим“, завърши Танкушев.