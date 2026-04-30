Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
Американец ще стане част от националния отбор по гимнастика

  • 30 апр 2026 | 16:24
  • 408
  • 0

Златният медалист на кон с гривни от световната купа в Баку Давид Иванов спечели квота за участие на световното първенство по спортна гимнастика, което ще се порведе в Ротердам (Нидерландия) от 17 до 25 октомври, а американец с български паспорт ще се включи в подготовката на националния отбор от 1 юли, обяви старши треньорът на националния отбор Милко Танкушев.

15-има български гимнастици на Световната купа във Варна
Наставникът очаква в скоро от САЩ да се завърне и Кевин Пенев. Новото лице в тима ще бъде Кейдън Спенсър.

„Давид Иванов вече има квота за световното първенство, защото е пети в генералното класиране на кон с гривни от всички Световни купи. Това е регламент на световната федерация – там се събират точки. Той от четири Световни купи вече натрупа добър актив и си осигури квота. Очаквам Кевин Пенев да се появи месец преди европейското първенство, защото той завърши икономика и започна да работи по-малко, но тренира съвестно и ми изпраща доста материали“, каза Танкушев.

Филип Янев: Ще участваме с максимален брой състезателки във Варна
„Разчитам и на още един състезател от Америка – Кейдън Спенсър, чиято майка е българката Храбрина Храброва. Очакваме от 1 юли да дойде тук. Той е много силен на три уреда, така че ще се включи в подготовката. Имам добра конкуренция, за да се работи по-усърдно и да се определи най-доброто, с което разполагам. Не мога да кажа в кой щат тренира, но учи там в колеж. Наскоро разговаряхме и има голямо желание да дойде. Ще го видим и ще го преценим. Ще участва в моделирани тренировки. Искам да направим лагер извън България поне десет дни преди първенството. Ще видим как сме с финансите, но мисля, че можем да го осъществим“, завърши Танкушев.

Следвай ни:

Филип Янев: Ще участваме с максимален брой състезателки във Варна

  • 30 апр 2026 | 14:38
  • 565
  • 0
  • 30 апр 2026 | 14:26
  • 533
  • 0
  • 30 апр 2026 | 14:20
  • 1551
  • 0
  • 30 апр 2026 | 09:07
  • 362
  • 0
  • 29 апр 2026 | 17:33
  • 678
  • 0
  • 28 апр 2026 | 16:20
  • 460
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 30 апр 2026 | 17:47
  • 565
  • 0
  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 14195
  • 56
  • 30 апр 2026 | 09:23
  • 16828
  • 43
  • 30 апр 2026 | 08:35
  • 6679
  • 0
  • 30 апр 2026 | 06:16
  • 8759
  • 2
  • 30 апр 2026 | 10:00
  • 4905
  • 0