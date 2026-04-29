Атлетико Мадрид няма да може да разчита на двама за първи полуфинал с Арсенал

Атлетико Мадрид обяви състава си за полуфинала в Шампионската лига срещу Арсенал, а от него отсъстват трима ключови футболисти. „Дюшекчиите“ няма да могат да се възползват от услугите на защитника Хосе Хименес, халфа Пабло Бариос и нападателя Нико Гонсалес. Хименес и Бариос се възстановяват след дългосрочно отсъствие заради контузии, а Гонсалес е получил травма в лявото бедро по време на вчерашната тренировка. Атлетико е домакин на стадион „Метрополитано“ в първия мач и ще се опита да достигне първи финал в най-силния клубен турнир на Стария континент за пръв път от 10 години.

Снимки: Gettyimages