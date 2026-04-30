Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
Милко Танкушев: Хубаво е, че имаме конкуренция в отбора

  • 30 апр 2026 | 14:53
  • 288
  • 0

България ще участва с 15 състезатели (10 мъже и 5 жени) на Световната купа по спортна гимнастика във Варна, която ще се проведе от 7 до 10 май. Петима от тях ще играят извън класирането.

При мъжете страната ни ще бъде представена от Димитър Димитров и Даниел Трифонов (земя), Давид Иванов и Раян Радков (кон с гривни), Йоан Иванов (халки), Димитър Димитров и Даниел Трифонов (прескок), Давид Иванов и Йордан Александров (успоредка), Даниел Трифонов и Йордан Александров (висилка), а извън класирането ще стартират Майкъл Дунев (земя), Любомир Станоев (кон с гривни), Алекс Иванов (прескок) и Стоян Гетов (висилка).

Старши треньорът на мъжкия тим Милко Танкушев заяви, че състезателите са готови за надпреварата. Дейвид Хъдълстоун е контузен и ще пропусне Световната купа.

"Имаме право на шест човека да участват и четирима извън класирането, така че ще бъдат представени общо десет състезатели. Давид Иванов и Йоан Иванов ги чакам да дойдат от Англия утре или вдругиден. Хъдълстоун скъса ахилес, което е много неприятно, защото това беше един от основните състезатели, които се подготвят за Европейското първенство август месец, но другите са здрави. Това е хубаво, че имаме конкуренция доста добра в отбора и ще има хора, които да го заместят, но пак липсата му е осезателна. Не знам дали ще се възстанови до Европейското, но поне до Световното октомври трябва да е възстановен напълно", заяви Танкушев.

Тази година Европейското първенство ще бъде през месец август.

"Да, винаги досега се правеше май месец, сега август - ще рискуваме цялото лято да работим. Надявам се да участваме с шест гимнастика, пет отбор и един в многобоя, както и с петима юноши,  които ще бъдат на подготовка изцяло след Световната купа в Варна, тук е на Раковски, а на мъжете им предстои след Варна Световна купа в Ташкент. Само три-четири дни след Варна ще пътуваме там и тогава ще имам много ясна представа точно на кои гимнастици ще се разчитаме. Те са около осем човека, от които ще определим кой ще участват. Ние ще участваме с двама човека в многобоя, защото се дадат квоти за Световно първенство", коментира още Танкушев.

При жените за отличията ще спорят Виктория Венциславова (прескок), Никол Стоименова и Никол Соколова (смесена успоредка), Никол Стоименова и Никол Соколова (греда), Мишел Арабаджиева и Виктория Венциславова (земя). Извън класирането ще играе Цветомира Начева на прескок и на греда.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

  • 30 апр 2026 | 14:38
  • 436
  • 0
  • 30 апр 2026 | 14:26
  • 428
  • 0
  • 30 апр 2026 | 14:20
  • 958
  • 0
  • 30 апр 2026 | 09:07
  • 324
  • 0
  • 29 апр 2026 | 17:33
  • 677
  • 0
  • 28 апр 2026 | 16:20
  • 460
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 11237
  • 38
  • 30 апр 2026 | 09:23
  • 14192
  • 32
  • 30 апр 2026 | 07:25
  • 9716
  • 29
  • 30 апр 2026 | 08:35
  • 5680
  • 0
  • 30 апр 2026 | 06:16
  • 7901
  • 2
  • 30 апр 2026 | 10:00
  • 3923
  • 0