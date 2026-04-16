Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Бойко Борисов стъпва на новата "Армия"
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. С поглед към Лос Анджелис 2028: Адам Пийти с втора титла в първенството на Великобритания

С поглед към Лос Анджелис 2028: Адам Пийти с втора титла в първенството на Великобритания

  • 16 апр 2026 | 10:08
  • 186
  • 0
Адам Пийти няма много време да отпразнува победата си на 50 метра бруст на шампионата по плуване на Великобритания, тъй като трикратният олимпийски шампион търси подобрение във формата си, което да му помогне да върне доминацията си навреме за Олимпийските игри през 2028 г.

Пийти, който също спечели дисциплината на 100 метра във вторник, докосна стената с време от 26,64 секунди, за да финишира пред Филип Новацки (27,10 секунди).

31-годишният Пийти е световен рекордьор на 50 метра, което е сред спринтовите дисциплини, добавени към програмата за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

„Дадох всичко от себе си в тази подготовка и най-вълнуващото нещо е бъдещето сега“, каза Пийти, цитиран от Ройтерс.

„Надявам се, че през следващите няколко месеца ще успеем, защото знам, че Световното първенство е много по-конкурентно. Искам да бъда на върха на този олимпийски подиум след две години.“

Финалът на Пийти му спечели и място в британския отбор за Европейското първенство по водни спортове в Париж през август.

„В много добра позиция съм, но сега работата ми е да видя как мога да се подобря, защото, както знаете, обичам да доминирам“, каза той.

Следвай ни:

