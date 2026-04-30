Петър Кюмюрджиев: Ще е битка, готови сме за нея

В събота, едноименния тим на Созопол играе в Димитровград с местния отбор. Срещата е от 33-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Настройваме се за изключително тежък двубой. Гостуваме на съперник, който винаги е труден за преодоляване. Свикнаха да се борят за всяка точка за да се отдалечат от опасната зона. Не се притесняваме от подобни битки. Напротив, участвахме с успех в доста такива през сезона. Кадровите проблеми ни съпътстват от началото на годината. Даваме шанс на млади момчета и дано да се възползват. Амбицирани сме да си тръгнем с точки от Димитровград“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, треньор на Созопол.