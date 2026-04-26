ПАОК без Десподов се провали във финала за Купата, бивш на ЦСКА стана герой

Отборът на ПАОК без преждевременно приключилия сезона Кирил Десподов не успя да спечели финала в турнира за Купата на Гърция, след като отстъпи в решаващия мач срещу тима на ОФИ Крит с 2:3.

Сезонът за Десподов приключи

Солунчани откриха резултата с гол на Янис Михалидис в 15-ата минута, но до края на първото полувреме допуснаха обрат. Първо, Таксиархис Фунтас изравни в 28-ата минута, а в 50-ата Тиаго Нус даде аванс на островитяните. Така изглеждаше, че символичните гости ще стигнат до успеха още в рамките на редовното време, но 7-ата минута на добавеното време Александър Йеремейеф възстанови паритета.

Момчетата от Егейска Македония обаче не осъществиха обрат в двете продължения по 15 минути, а в първото от тях направиха дузпа в полза на съперника. Зад топката застана Аарон Исека, който имаше период в ЦСКА не отдавна, и той не сбърка от бялата точка, давайки победата на тима от остров Крит. Това бе първа Купа за ОФИ Крит от 1987 г.



