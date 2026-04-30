Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Феновете на Миньор със сериозна организация за мача със Спартак (Плевен)

  • 30 апр 2026 | 11:30
  • 226
  • 0
Феновете на Миньор със сериозна организация за мача със Спартак (Плевен)

Мощна организация планират феновете на футболен клуб Миньор за предстоящото гостуване в Ловеч, съобщиха от фен клуба за БТА. Оттам допълниха, че вече има подсигурен транспорт, но се предполага, че много от привържениците ще пътуват и с личните си автомобили дотам. Очаква се над 150 души да се съберат на градския стадион в Ловеч, където „жълто-черният“ тим ще се изправи срещу Спартак Плевен. Срещата е от 31-вия кръг на първенството във Втора лига и ще се играе на 2 май от 18:00 ч.

Миньор ще търси втори пореден успех под ръководството на Велислав Вуцов. В миналия кръг „чуковете“ взеха ценни три точки на свой терен срещу Локомотив Горна Оряховица с 3:0. От клуба съобщават, че опорният халф Йордан Йорданов е изтърпял наказанието си, докато Петър Вуцов ще търпи остатъка от своето заради натрупани 9 жълти картона. Миньор на този етап от първенството се намира на 13-о място с актив от 30 точки. На 14-о място се нарежда Спартак Плевен с 29 точки.

Следвай ни:

Водещи Новини

