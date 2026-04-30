Стрикланд има решение за сблъсък с Чимаев преди UFC 328: Ще го застрелям

Шон Стрикланд не си играе, когато става въпрос за враждата му с Хамзат Чимаев и е готов да разреши нещата по насилствен начин както в клетката, така и извън нея.

Двамата ще се изправят един срещу друг в главния двубой на UFC 328 следващата събота в Нюарк, Ню Джърси, където непобеденият Чимаев ще защитава за първи път титлата си в средна категория. Голяма част от напрежението преди двубоя се върти около това какво може да се случи, ако Чимаев и Стрикланд се засекат преди вечерта на битката. Чимаев хладнокръвно заяви: „ако умре, умре“, в случай че се срещнат на улицата, а Стрикланд го предупреди: „Аз съм последният човек в Америка, когото трябва да заплашваш“.

Хамзат Чимаев с предупреждение към Шон Стрикланд преди UFC 328

На среща с медиите в сряда Стрикланд потвърди, че една директна конфронтация с Чимаев може да има смъртоносни последици.

„Всичко, което ще направя, е да извадя пистолета си и да го застрелям“, каза Стрикланд. „...Ако дойде при мен като мъж и каже: ‘Знаеш ли, Шон, каза някои неща за баща ми Кадиров.’ Аз ще му отвърна: ‘Знаеш ли какво, пич? Ти се продаде, не аз. Искам да уредим това.’ Бих казал да го уредим като мъже. Но ако дойдеш при мен с трима ш*бани чеченци, които не говорят английски, ще извадя пистолета си и ще застрелям всеки един от вас. Ще бъда въоръжен и в Ню Джърси, не се притеснявайте за това.“

Стрикланд многократно се подиграваше на Чимаев за връзките му с Рамзан Кадиров, ръководителя на Чеченската република, който е определян като военнопрестъпник и е санкциониран от множество държави, включително САЩ. Няколко известни звезди на UFC, сред които Камару Усман, Джъстин Гейджи и Хенри Сехудо, също са били свързвани с Кадиров, който се е появявал на събития на UFC извън САЩ, последно в Абу Даби. Чимаев не е единственият боец в средна категория извън Америка, с когото Стрикланд има проблеми. Когато го попитаха как се чувства, че е изпреварил Насурдин Имавов в надпреварата за титлата, бившият шампион избухна в тирада срещу чуждестранните таланти в UFC.

„UFC правят това“, каза Стрикланд. „Отиват и намират тези скапани хора в тези шбани страни от третия свят и, честно казано, пука ли ви за някакъв французин, който дори не се определя като такъв? ... UFC съсипва спорта. Приехме Алекс Перейра, защото Алекс вече е шибан американец. Живее в Америка, обича жените, може би малко прекалено много, но приехме този нещастник, защото той е като американската мечта, нали? Гледаме на Алекс и си казваме: ‘Ти си бразилец, но си и американец.’ Имавов и другите копелета, ние не ви приемаме. Дори не искаме да ви виждаме. Може да сте най-добрите в света, но на никого не му пука.“

"Който и да спечели, ще има право да се хвали, а който загуби, просто ще трябва да си го преглътне до края на живота си. Така че това е едно от онези неща, това е най-лошото в тази битка. Да кажем, че се бия с Антъни Ернандес и той ме победи, аз му вдигам ръката и казвам: ‘Антъни, ти ме победи, свърши си работата.’ Дрикус ме победи, вдигам му ръката: ‘Хей, ти ме победи.’ Но мисля, че аз и ш*баният Хамзат ще умрем като врагове.“