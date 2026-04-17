  Хамзат Чимаев с предупреждение към Шон Стрикланд преди UFC 328

Хамзат Чимаев с предупреждение към Шон Стрикланд преди UFC 328

  • 17 апр 2026 | 11:24
Хамзат Чимаев смята, че за Шон Стрикланд е добре, че ще се бият на UFC 328, а не извън октагона. Основният двубой на 9 май в Нюарк, Ню Джърси, ще изправи Чимаев в първата му защита на титлата в средна категория срещу бившия шампион Стрикланд. Чимаев и Стрикланд вече си размениха доста остри реплики и са известни с избухливите си характери до такава степен, че изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт заяви, че организацията планира да държи бойците далеч един от друг, докато не дойде време да влязат в клетката.

Чимаев отговори на коментар в социалните мрежи, който питаше дали охраната ще трябва да го откъсва от Стрикланд, дори и след като го е довършил.

„Не искам да убивам човек“, каза Чимаев (превод от руски чрез Зубайраев). „Харам е. ... Не. Така или иначе няма да ми позволят да го убия там. На улицата е различно – ако умре, умре. Но в клетката това е спорт.“

Чимаев спечели титлата в средна категория след победа с единодушно съдийско решение в пет рунда над Дрикус дю Плеси на UFC 319 миналия август. Преди това непобеденият Чимаев премина през първите си четирима опоненти в UFC, включително нокаут за 17 секунди над Джералд Меершарт и победи в първия рунд над Ли Дзинлян и Рис Маккий. Първият му мач, стигнал до съдийско решение, беше вълнуващ трирундов сблъсък срещу дългогодишния претендент в полусредна категория Гилбърт Бърнс, който донесе и на двамата бонус за „Мач на вечерта“.

Преди двубоя си със Стрикланд, Чимаев няма предпочитания за начина, по който ще вдигнат ръката му.

„Честно казано, изобщо не мисля за това“, заяви Чимаев. „Засега просто тренирам. Каквото стане, стане. ... Винаги си представям победата, но само Всевишният знае как ще се случи тя. По всякакъв начин.“

А ако случайно Чимаев се засече със Стрикланд преди вечерта на битката?

„Искам да се бия“, каза Чимаев. „Така или иначе ще трябва да се бием. ... Действам според ситуацията.“

