Плейофите в Евролигата продължават с нови три мача

Тази вечер предстоят вторите двубои в три от плейофните серии в Евролигата.

Олимпиакос надигра убедително Монако в Пирея в първия мач, а днес Александър Везенков и компания ще търсят още една победа у дома срещу тима от Княжеството. Срещата започва в 21:00 часа българско време.

Четвърт час по-рано, в 20:45 ч., шампионът Фенербахче ще се опита да поведе с 2-0 победи на Жалгирис.

В 21:45 ч. Валенсия излиза срещу Панатинайкос със задачата за задължителна победа, тъй като гръцкият гранд излъга втория от редовния сезон испански тим с точка разлика в първата среща в "Роиг Арена".