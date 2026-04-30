Везенков и компания излизат за втора победа срещу Монако

Олимпиакос и Александър Везенков излизат за нова победа в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея срещу Монако. Гръцкият шампион срази един от най-неудобните си съперници в турнира през последните два сезона с 91:70 в първия мач от серията във вторник и води с 1-0 победи в общия резултат. Играе се до 3 успеха от 5 срещи.

Везенков получи удар в лицето в първата среща, но се очаква това да не му попречи да вземе участие в срещата тази вечер. Удар в лицето получи и съотборникът на Саша - гардът Кори Джоузеф. Тайсън Уорд и Тайлър Дорси са други двама играчи на "червено-белите" от Пирея, получили различни травми във вторник.

Българският ас на Олимпиакос отбеляза 20 точки в мач №1 и бе най-резултатният играч в срещата.