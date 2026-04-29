Кхалил Милър е MVP на редовния сезон на Sesame НБЛ, Георги Герганов стана реализатор №1

Кхалил Милър е Най-полезният баскетболист на редовния сезон в Sesame Национална Баскетболна Лига. Центърът на Локомотив Пловдив се превърна в ключова част при успехите на тима си през изминалите няколко месеца, като самият той достигна до приза Watch24-MVP на месеца четири пъти. На сметката на отбора си 206-сантиметровият канадец записва средно по 14.7 точки, 12.2 борби, 1.5 асистенции и 2.1 откраднати топки в общо 29 двубоя на пловдивчани, което му носи КПД 24.7. Освен това, Кхалил Милър е и Борец №1 в шампионата до момента, като с негова помощ Локомотив се нареди четвърти в класирането.

Георги Герганов от Ботев Враца заслужи званието Най-добър реализатор в Sesame НБЛ на редовния сезон. Националът на България помогна на тима си да намери място в Топ 8 и да участва в плейофите. Гардът, който от следващия сезон ще продължи развитието си отвъд океана с екипа на Брадли Юнивърсити, не остави шансове на конкуренцията при най-добрите стрелци, регистрирайки по 21.6 точки в общо 28 срещи. В добавка, Георги Герганов се превърна в играч №1 по откраднати топки - с по 2.1 на двубой плюс средно по 5.4 борби и 5.7 асистенции.

Още един състезател на пловдивския Локомотив се настани на върха в индивидуална класация. Девъръл Рамзи може да се похвали с отличието за Най-добър подавач в първенството при мъжете. Американският гард също има своята роля при победите и силното представяне на "черно-белите" в Sesame НБЛ. 181-сантиметровият баскетболист прави по 7.4 асистенции в общо 27 мача на Локомотив до момента през сезона. Освен това, той има и по 17.8 точки и 3.4 борби на двубой.

Снимка: Sesame НБЛ

