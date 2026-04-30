Следете плейофите в НБА със Sportal.bg: Три важни битки тази нощ

В ранните часове на днешния 30-и април (четвъртък) се играят три мача от плейофите на НБА на САЩ и Канада. След тях могат да станат ясни още два от 1/2-финалистите, след като миналата нощ Сан Антонио Спърс победи за четвърти път Портланд Трейл Блейзърс и стана първият участник във финалната четворка на Запад.

Програмната схема открива шампиона от редовния сезон в Източната конференция Детройт Пистънс, който е именно един от тези два отбора, които могат да отпаднат още в първия кръг от директните елиминации. Пистънс изостават в своята серия с 1-3 победи срещу Орландо Меджик, като мач номер пет стартира в 2:00 часа българско време, след който всичко може да се реши.

Половин час по-късно стартира петата среща от Източното крайбрежие между Кливланд Кавалиърс и Торонто Раптърс, които към момента държат паритета при 2-2 победи. След днешния сблъсък ще разберем кой ще бъде една крачка по-близо към следващия кръг.

В 5:00 часа отново се връщаме в Западната конференция, където ЛА Лейкърс ще опитат да приключат спора с Хюстън Рокетс. Момчетата от Лос Анджелис водят с 3-1 победи в серията, а те са домакини на предстоящия сблъсък, което означава, че ще направят всичко по силите си да запишат четвъртия успех още днес.