Хамзат Чимаев отклони предизвикателството на олимпийския шампион Кайл Снайдер

Хамзат Чимаев е една от най-внушителните фигури в цялата листа на UFC, но дори той признава, че има предизвикателства, които биха го поставили в изключително неизгодно положение. Само дни преди първата си защита на титлата в средна категория срещу Шон Стрикланд на UFC 328, Чимаев се готви и за очаквания си дебют в RAF, след като наскоро подписа с организацията. RAF е привличала множество звезди на UFC от самото си създаване, но Чимаев може да се окаже най-голямото име, особено предвид неговия опит в борбата и граплинга.

Докато все още очаква информация за първия си съперник, Чимаев признава, че нивото на конкуренция в RAF вероятно ще бъде срещу други бойци с подобен опит, но не вижда смисъл да се изправя срещу най-добрите борци в света. Това включва и олимпийския шампион Кайл Снайдер, който посочи Чимаев като един от малкото бойци на UFC, срещу които би имал интерес да се бори в RAF, ако му се предостави такава възможност.

Кайл Снайдер посочи само един UFC боец, с когото би се борил

„Бих могъл да се боря с Бо Никал“, заяви Чимаев пред Адам Зубайраев в YouTube. „Той също премина към ММА, вече е ММА боец. Интересно е да се състезаваш с бойци, които са в ММА. Но какъв е смисълът да се боря с олимпийски шампион? Каква е целта? Това е по-скоро като супердвубой. Няма реален смисъл да го правя в момента. Ако исках да се боря със Снайдер или Абдулрашид Садулаев, щях да отида на Олимпиада. Какъв е смисълът?“, добави той.

Чимаев никога не страда от липса на увереност, когато говори за плановете си да смаже всеки боец, който му се противопостави в UFC, и след девет битки в организацията това му се получава доста добре. Но дори той не е твърде горд, за да признае, че колкото и доминиращ да е бил, малтретирайки повечето си опоненти в UFC, борбата за ММА е много по-различна от борбата за олимпийско злато.

„Не съм прекарал години в залата, правейки хиляди и хиляди влизания в краката“, каза Чимаев. „Последният път, когато дори работих върху това, беше с Арман Царукян – Арман просто се шегуваше. Това беше преди седем-осем години, последният път, когато наистина опитах. Ето защо ММА и борбата са два напълно различни спорта. Продължавам да го повтарям, но хората не разбират“, завърши той.

От своя страна, Снайдер знае, че би бил в същото неизгодно положение срещу Чимаев в клетката, както Чимаев би бил срещу него на тепиха за борба.

„Видях, че е пуснал някакъв туит за спаринг с олимпийски шампион и че ще му плати 200 000 долара“, каза Снайдер пред MMA Fighting. „Той е добър промоутър и мисля, че ще бъде забавно един ден да се борим, ако някога поиска.“

„Не знам какви биха били правилата, защото ако е само един рунд, аз нямам опит в бокса или джиу-джицу. Вероятно ще ме набият по този начин. Но не знам. Не знам какви са правилата. Въпреки това, просто бих искал да усетя какво е. Той е зает с подготовката за битката със Стрикланд. Тренира със Сам Калавита, а аз също работя много с него. Може би един ден ще се срещнем, но се надявам да се състезаваме един срещу друг в RAF в някакъв момент. Обичам Хамзат. Обичам неговия състезателен манталитет. Той просто иска да доминира над всички. Харесва ми това отношение.“

Желанието на Снайдер да се бори с Чимаев се дължи най-вече на уважението му към него и начина, по който той е преминал през по-голямата част от конкуренцията си в октагона. Въпреки това, Снайдер не е напълно несъгласен с Чимаев, че шансовете са срещу него в мач по борба.