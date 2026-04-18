Кайл Снайдер посочи само един UFC боец, с когото би се борил

Кайл Снайдер, разкри едно изключение от правилото му да не се бори с бойци на UFC. Олимпийският шампион остава съсредоточен върху най-елитната конкуренция в борбата, докато се готви за предстоящото Световно първенство, но е променил леко позицията си относно потенциални двубои с представители на UFC.

След като защити титлата си на RAF 8 само месец след победата над олимпийския шампион Ахмед Тажудинов, Снайдер има множество възможности пред себе си. Въпреки че първоначално отхвърляше идеята за срещи с бойци от UFC, които все по-често проявяват интерес към състезанията на RAF, той осъзнава, че има един човек, когото би искал да предизвика. Това е шампионът на UFC в средна категория Хамзат Чимаев. Той има сериозен опит в борбата, но се отказва от състезания на международно ниво, за да се концентрира върху кариерата си в смесените бойни изкуства, където се превърна в една от най-големите звезди.

„Гледал съм клипове как се бори и мисля, че е доста добър“, заяви Снайдер за Чимаев в интервю за MMA Fighting. „Прилича на Арман [Царукян] – като го гледаш как се бори, си казваш: „Уау, доста е добър“. Те знаят какво правят. Затова смятам, че това е интересен двубой. Очевидно е, че той е звяр в октагона, а аз съм го виждал и на тепиха.“„Виждал съм клипове, на които се бори с [Абдулрашид] Садулаев и с други в залата, и мога да кажа, че е много добър борец. За мен това би била една от малкото срещи, от които бих се интересувал“, добави той.

Фактът, че Чимаев тренира с многократния олимпийски златен медалист Абдулрашид Садулаев – един от най-големите съперници на Снайдер – е сериозно признание за неговите умения.

Въпреки че Снайдер продължава да твърди, че иска да се изправя само срещу най-добрите в борбата, особено с оглед на целта си за четвърто участие на Олимпиада през 2028 г., той вярва, че Чимаев може да му предложи интересно предизвикателство в RAF.

„Това, което харесвам в Хамзат, е, че е безстрашен“, каза Снайдер. „Поне се състезава без страх и с нагласата, че е алфа. Мисля, че би подходил по същия начин и към схватка по борба. Кондицията му очевидно е едно от най-силните му качества, както и волята му за победа. Бих се вълнувал. Мисля, че подготовката би била забавна.“

В момента Чимаев се готви за първата си защита на титлата срещу Шон Стрикланд на UFC 328 през май. Въпреки това, тъй като RAF организира събития всеки месец, Снайдер оценява възможността да остане активен, докато се подготвя за спечелването на петата си световна титла по-късно тази година.

Сред другите интересни имена, които привлякоха вниманието му, Снайдер спомена шампиона на NCAA Уайът Хендриксън, който също се стреми към участие на Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г. Друго име е олимпийският златен медалист от 2020 г. Гейбъл Стивсън, който ще дебютира в RAF 9 през май, а през юли ще направи и първия си UFC двубой.

„Има един интересен баланс, защото имаш мачовете в RAF, но също така трябва да влезеш в световния отбор и да се бориш на Световното първенство“, обясни Снайдер. „Така че има малко планиране във времето. Не искам да се боря с тежки момчета точно преди тези събития. Но в подходящия момент бих се радвал да се боря с всички споменати от вас.“

Среща между Снайдер и Стивсън би била една от най-големите, които RAF може да организира, като се има предвид, че и двамата са олимпийски златни медалисти от САЩ. Тъй като се състезават в различни категории, е малко вероятно пътищата им да се пресекат на стандартен турнир. Именно затова Снайдер харесва платформата на RAF – тя му дава възможност за подобни уникални двубои, докато преследва крайната си цел – още един олимпийски златен медал.

„Така че, аз се борих в тежка категория в колежа, затова смятам, че много хора биха се заинтересували да ме гледат как се боря с Гейбъл, Уайът или някой от другите тежки състезатели. Да, ако е рекъл Господ, това ще се случи в бъдеще.“