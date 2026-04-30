Георги Иванов участва в турнир на ФИФА преди Конгреса на световната централа

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов взе участие в демонстративен турнир, организиран от ФИФА в навечерието на Конгреса на световната футболна централа в Канада. Иванов бе част от отбора на УЕФА, в който личаха имената на някои от най-големите легенди на световния футбол – Давид Трезеге, Андрий Шевченко, Горан Пандев, Давор Шукер и Мичел Салгадо.

Тимът на УЕФА достигна до полуфиналите, където отстъпи на състава на Канада, в който участие взеха Христо Стоичков и Деметрио Албертини. Събитието се превърна в истински футболен празник, събрал на едно място множество емблематични фигури от световния футбол

Стоичков открехна завесата преди конгреса на ФИФА

Ден преди Конгреса на ФИФА официалната делегация на Българския футболен съюз, водена от президента Георги Иванов и включваща още заместник-изпълнителните директори Ивета Банкова и Добрин Гьонов, взе участие и в работна среща на страните членки на УЕФА. По време на срещата бяха обсъдени основните теми от дневния ред на предстоящия Конгрес на ФИФА, както и ключови въпроси, свързани с развитието на европейския и световния футбол.