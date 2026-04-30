Спортинг пропиля два гола аванс срещу предпоследния, Португалия със сигурност ще има нов шампион!

Спортинг (Лисабон) сътвори огромен гаф, след като за втори пореден кръг загуби точки срещу тим от зоната на изпадащите и то от водеща позиция. Този път “лъвовете” направиха равенство 2:2 срещу предпоследния във временното класиране Тондела, което означава, че “лъвовете” се простиха и с последните си надежди да спечелят трета последователна титла в Лига Португал. След 31 изиграни срещи столичани са трети с девет точки зад лидера Порто, който има по-добър баланс в преките двубои. Това е пълен кошмар за играчите на Спортинг, тъй като само преди три кръга те бяха на пет точки зад “драконите” и имаха мач в запас, а сега са напът дори да изпуснат квотата за Шампионската лига, където този сезон имаха честта да играят на 1/4-финал и дори малко не им стигна за участие във финалната четворка.

⏹️ Empate dos Leões na 26.ª jornada da Liga Portugal Betclic.



⚽ Luis Suárez e Auto-golo

🟢 2-2 ⚫ // #SCPCDT pic.twitter.com/gmII3AF2gh — Sporting CP (@SportingCP) April 29, 2026

Все пак шампионите имат шанса да изместят градския си съперник Бенфика в оставащите три срещи до края на кампанията и да започнат европейската си кампания през сезон 2026/2027 от предварителните кръгове на “турнира на богатите”.

Иначе тази вечер всичко се развиваше повече от перфектно за Спортинг до края на редовното време, тъй като “лъвовете” дръпнаха с два гола напред. Първо Луис Суарес се разписа в 62-рата минута, а в 78-ата Жоао Силва от гостите прати топката в собствената си мрежа.

Гробокопачеството на шампионите започна във 2-рата минута на продължението, когато направиха дузпа в полза на съперника. Макан Айко пропусна от бялата точка, но Салвадор Блопа си вкара автогол при последвалата атака. В 4-ата минута на продължението пък Сисеро от гостите заби и последния пирон в шампионските амбиции на отбора на Спортинг, за който краят на кампанията се превърна в истинско влакче на ужасите.

В следващия кръг на 4-и май (понеделник) “лъвовете” приемат коравия Витория (Гимараеш) и ще се надяват два дни по-рано на 2-ри май (събота) градският съперник Бенфика да сбърка срещу Фамаликао, за да се върнат на второто място и да излязат отново на полпозишън в битката за Шампионската лига.