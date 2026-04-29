Петков с цял мач при загуба от шампиона

Българинът Марин Петков бе титуляр и остана на терена до последния съдийски сигнал при поражението на клубния си Ал-Таавон с 0:2 от шампиона Ал-Итихад в среща от 30-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Въпреки поражението Петков и компания запазиха петото си място, но вече имат само точка пред днешния си съперник.

Гостите вкараха по един гол през двете полувремена. До почивката се разписа Усем Ауар (19’), а непосредствено след началото на втората част Юсеф Ен-Несири (52’) оформи крайния резултат.

До края на сезона Марин Петков и Ал-Таавон имат още четири срещи, които трябва да изиграят, и те са срещу Ал-Шабаб (3.5), Ал-Ахли (11.5), Ал-Рияд (15.5), Ал-Хазем (21.5). Разликата спрямо челната тройка обаче е цели 18 точки и тимът на българина вече няма теоретични шансове да се класира за Азиатската Шампионска лига.