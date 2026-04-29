Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
Георги Павлов и Васил Терзиев с важна среща в Столична община

  • 29 апр 2026 | 10:21
Президентът на Българската федерация лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов проведе работна среща с кмета на София Васил Терзиев, на която бяха обсъдени ключови теми, свързани с развитието на леката атлетика в столицата. В рамките на разговора Васил Терзиев се запозна подробно с визията и приоритетите на новото ръководство на БФЛА. Двете страни обмениха идеи за бъдещо сътрудничество, насочено към устойчиво развитие на спорта и по-ефективна координация между институциите.

Сред основните акценти в срещата бе необходимостта от модернизиране и разширяване на спортната инфраструктура на територията на Столична община – водещ център за лека атлетика в страната по брой клубове и активно състезаващи се състезатели. Обсъдени бяха и възможностите за идентифициране и развитие на нови терени, подходящи за тренировъчна и състезателна дейност.

Кметът на столицата изрази желание да бъде своевременно запознат с календара на федерацията за 2027 година, с цел по-добро планиране и подкрепа на предстоящите събития, които се радват на все по-голям интерес.

Срещата поставя начало на по-активен диалог между двете страни и е част от стратегията на БФЛА за партньорство с местната власт. През пролетта Георги Павлов проведе подобни разговори и с кметовете на

Пловдив Костадин Димитров и този на Перник Станислав Владимиров. Инициативата ще продължи и през месец май с нови срещи в различни региони на страната, като целта остава една – по-добро бъдеще за българската лека атлетика.

Следвай ни:

Одира се цели в короната на Диамантената лига и световен дубъл

Вилар ще бъде домакин на Европейското първенство по трейл бягане през 2028 г.

Победителка от Лондонския маратон получи доживотна забрана и трябваше да върне парите от наградата

Олимпийски реванш на 400 метра в Лондон

Батоклети и Кипсанг триумфираха в Световния крос-кънтри тур 2025/26

Кохан с впечатляващ резултат на чук

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Какъв мач! ПСЖ и Байерн превъртяха играта в Шампионската лига

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

Атлетико Мадрид и Арсенал посягат към финала в Шампионската лига

Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

