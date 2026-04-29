Васил Евтимов: Играем ли така в защита, ще бъдем много трудни за побеждаване

Старши треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов изрази задоволството си от играта на тима си в отбрана при победата с 88:65 над Спартак Плевен във Варна тази вечер. "Моряците" поведоха с 1-0 победи в плейофната серия между двата тима. На четвъртфиналната фаза се играе до 2 победи от 3 мача.

Може би един от най-силните ни мачове в защита. Имали сме мачове с по 66, 65 точки, а дори и на Суперкупата Рилски спортист не ни вкараха много. Но това е един от мачовете, които искам наистина да отлича, може би най-силният ни мач в защита.

Мисля, че показахме на всички, че зарядът за този мач беше коренно различен от това, което беше по време на сезона, когато те ни победиха три пъти от три мача. Днес ние знаехме, че рано или късно ще спечелим. За моя голяма радост и за радост на отбора, това се случи в първия мач на четвъртфиналите. Мисля, че хората останаха доволни.

Направихме много добра първа част, слаба втора част, в която дадохме възможността на Плевен да се върнат в мача. Може би от липсата на енергия в момчетата, които се включиха от пейката, но това го има в баскетбола. Някой път правят разликата, някой път могат да загубят разликата. Това е баскетболът. Силна трета част, също искам да потвърдя. Грешките, които направихме в миналото срещу тях - играхме много слабо третата част. За нас беше важно да спечелим третата част и мисля, че я спечелихме с 13 точки, ако не се лъжа, но трябва пак да проверя. Но спомените ме карат да си мисля, че бяха плюс 13. И после мача просто го доигравахме.

Когато си с плюс 20, исках да дам възможност всички да играят на края на мача, а и сега даже последния кош не го броя, на Джейлън Макклауд, защото ние бяхме спрели да играем. Той просто открадна топката и вкара. Но да ограничиш Плевен до 63 точки, според мен, е много добре.

Искам да поздравя отбора за защитата, която направиха днес. Най-добрият им мач в дефанзивен план. Играем ли така в защита, ще бъдем много трудни за побеждаване", сподели след края на мача Евтимов.

