Антъни Генов е на четвъртфинал на „Чалънджър“ в Чехия

  • 29 апр 2026 | 18:47
  • 325
  • 0
Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Острава (Чехия) с награден фонд 97 640 евро.

Българинът и Фин Бас (Великобритания) победиха Джей Кларк (Великобритания) и Даниел Михалски (Полша) със 7:6(5), 6:3 за час и 32 минути на корта.

Двата дуета си размениха по два пробива в първия сет, който Генов и Бас взеха след тайбрек. Във втората част те поведоха с 4:1 и без проблеми затвориха срещата с третия си мачбол.

Следващите им съперници ще бъдат номер 4 в схемата Шимон Валков (Полша) и Серхио Мартос Горнес (Испания).

По-рано днес националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски и Сидхант Бантия (Индия), които са поставени под номер 1, също достигнаха до четвъртфиналите.

Генов и Донски може да играят един срещу друг, ако достигнат до полуфиналите на турнира.

Преди няколко дни Антъни Генов стана шампион на двойки на надпревара от календара на ITF във Франция.

Световният бокс връща Русия и Беларус

