Антъни Генов е на четвъртфинал на „Чалънджър“ в Чехия

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Острава (Чехия) с награден фонд 97 640 евро.

Българинът и Фин Бас (Великобритания) победиха Джей Кларк (Великобритания) и Даниел Михалски (Полша) със 7:6(5), 6:3 за час и 32 минути на корта.

Двата дуета си размениха по два пробива в първия сет, който Генов и Бас взеха след тайбрек. Във втората част те поведоха с 4:1 и без проблеми затвориха срещата с третия си мачбол.

Следващите им съперници ще бъдат номер 4 в схемата Шимон Валков (Полша) и Серхио Мартос Горнес (Испания).

По-рано днес националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски и Сидхант Бантия (Индия), които са поставени под номер 1, също достигнаха до четвъртфиналите.

Генов и Донски може да играят един срещу друг, ако достигнат до полуфиналите на турнира.

Преди няколко дни Антъни Генов стана шампион на двойки на надпревара от календара на ITF във Франция.