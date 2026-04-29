  3. ММС наградиха медалистите от Европейското по самбо

ММС наградиха медалистите от Европейското по самбо

ММС наградиха медалистите от Европейското по самбо

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди медалистите от Европейското първенство по самбо в Нови Сад.

Българските състезатели спечелиха общо шест отличия в двете възрастови групи – до 18 и до 20 години. При 20-годишните Емили Апостолова триумфира с европейската титла в категория до 65 кг. Деница Георгиева (кат. до 50 кг) завоюва сребърен медал, а Емма Бейсим (кат. до 80 кг) и Стилиян Видолов (кат. над 98 кг, бойно самбо) спечелиха бронзови отличия. В турнира до 18 години Здравко Станев се класира трети в категория до 98 кг, а Габриела Спасова добави още един бронзов медал за България в категория до 65 кг.

„Поздравявам ви за отличното представяне. Тези успехи са плод на много усилия, постоянство и отдаден труд както на самите спортисти, така и на техните треньори. Убеден съм, че ви очакват още големи успехи,“ заяви министър Илиев. С почетни плакети бяха отличени и треньорите Васил Соколов и Николай Матев за техния принос към успехите на отбора.

Световният бокс връща Русия и Беларус

Световният бокс връща Русия и Беларус

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

След тежък инцидент Иван Киселаров се връща на ринга за MAX FIGHT 65

Sportal Fight Club: Първият участник в Grappling Grand Prix 77 е обявен

Ронда Раузи посочи кой може да надмине UFC

UFC с първо събитие в Белград на първи август

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Григор Димитров загуби първия сет срещу №312 в света в Екс ан Прованс

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

