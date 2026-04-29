Аамод Килде е заявен в състава на Норвегия за Световната купа по ски-алпийски дисциплини за следващия сезон

  • 29 апр 2026 | 17:44
Александър Аамод Килде беше включен в състава на Норвегия за следващия сезон в Световната купа по ски-алпийски дисциплини, обявиха от федерацията на страната по този спорт и потвърждавайки намерението на експерта по скоростните дисциплини да продължи кариерата си, въпреки поредицата от контузии, която се стовари върху него.

33-годишният състезател, бивш шампион в генералното класиране на Световната купа, пропусна втората половина от миналия сезон, а също така се отказа от участие и на Зимните олимпийски игри през февруари.

Аамод Килде претърпя множество операции и беше изправен пред животозастрашаваща инфекция, дошла от падане и удар при много висока скорост във Венген през 2024-а година. Иначе норвежецът обясни, че рехабилитацията е към своя край и съвсем скоро той ще поднови пълноценни тренировки, както и следва своята индивидуална фитнес-програма.

Аамод Килде спечели Малкия Кристален глобус в спискането през 2022-а и през 2023-а година, а също така е и носител на Световната купа през 2020-а. В личния си живот той е годеник на американската жива легенда в ските Микаела Шифрин.

