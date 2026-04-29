  Български полицай излиза срещу японски самурай на SENSHI 31 Gladiators

Български полицай излиза срещу японски самурай на SENSHI 31 Gladiators

  • 29 апр 2026 | 15:07
Българският кикбоксьор Драгомир Петров се изправя срещу истинско японско предизвикателство в една от най-очакваните битки на SENSHI 31 Gladiators. На 30 май от 19:30 ч. на сцената на Античния театър в Пловдив той ще премери сили с коравия Хирокацу Мияги – боец със „самурайски дух“ и безкомпромисен стил. Сблъсъкът е част от зрелищния Grand Prix турнир в категория до 70 кг – формат, който не прощава грешки. Осем бойци, три битки за една вечер и само един шампион. Това е изпитание за издръжливост, стратегия и характер – място, където оцеляват най-силните. За Петров това не е просто участие – това е шанс за завръщане.

След оспорвания мач и последвала загуба от Айсам Чадид през декември 2025 г., дошла след един фатален миг невнимание, българинът влиза в турнира с ясна мисия: реванш, победа и доказване на най-високо ниво. Срещу него обаче стои сериозно препятствие. Хирокацу Мияги – победител в RISE 188 – вече показа класата си пред българската публика по време на SENSHI 30. Агресивен, издръжлив и без страх японецът даде силна заявка. Драгомир Петров обаче далеч не влиза като аутсайдер. Напротив – той е един от изявените SENSHI бойци: двукратен европейски шампион (2023, 2024), шампион по муай тай на EMC и четирикратен национален шампион.

С 12 победи на SENSHI ринга, той има както опита, така и увереността да стигне до върха. Извън ринга, Петров има още по-изискваща професия - като полицай в родния си град в Сливен. Дисциплината, която носи от службата, пренася и в спорта, а извън това активно работи с млади хора, насърчавайки ги да се развиват чрез бойните изкуства. Но най-голямата му мотивация остава лична – неговият син. На 30 май в Пловдив ще стане ясно дали българската школа ще надделее над японската непримиримост. Един боец ще оцелее след три битки. Въпросът е – ще бъде ли това Драгомир Петров?

