Арман Царукян се завръща за нова борческа схватка на RAF 9

Впечатляващата серия от участия на Арман Царукян в странични спортни събития продължава с пълна сила.

Представители на организацията RAF потвърдиха във вторник, че изгряващата звезда и топ боец в лека категория на UFC ще се завърне за петото си поредно събитие. Той ще се изправи срещу американския борец с прякор "Mugzy" в двубой по свободна борба в средна категория на RAF 9. Галавечерта ще се проведе на 30 май в Арлингтън, Тексас.

Новината за срещата беше съобщена първо от Ариел Хелуани.

Царукян има перфектен баланс от 4-0 под флага на RAF, като е записал победи с технически туш над Ланс Палмър и Юрая Фейбър, както и два успеха срещу Георгио Пулас. Царукян стана част от няколко популярни момента за организацията, включително когато удари Пулас след първата им среща на RAF 6 и когато в последния си двубой по-рано този месец срещу Фейбър на RAF 8 го събори от сцената.

Негов съперник ще бъде Mugzy, който е набираща популярност звезда в борческите среди сред инфлуенсърите. Mugzy има баланс от 1-1 в организацията, като загуби с технически туш от Пулас в дебюта си на RAF 5, но след това записа победа над члена на Залата на славата на UFC Клей Гуида на RAF 6 месец по-късно.

Основното събитие на RAF 9 ще бъде дебютът на Гейбъл Стивсън в организацията, който ще се изправи срещу ветерана от UFC и PFL Александър Романов.