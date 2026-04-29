Арман Царукян се завръща за нова борческа схватка на RAF 9

  • 29 апр 2026 | 15:13
Арман Царукян се завръща за нова борческа схватка на RAF 9

Впечатляващата серия от участия на Арман Царукян в странични спортни събития продължава с пълна сила.

Представители на организацията RAF потвърдиха във вторник, че изгряващата звезда и топ боец в лека категория на UFC ще се завърне за петото си поредно събитие. Той ще се изправи срещу американския борец с прякор "Mugzy" в двубой по свободна борба в средна категория на RAF 9. Галавечерта ще се проведе на 30 май в Арлингтън, Тексас.

Новината за срещата беше съобщена първо от Ариел Хелуани.

Царукян има перфектен баланс от 4-0 под флага на RAF, като е записал победи с технически туш над Ланс Палмър и Юрая Фейбър, както и два успеха срещу Георгио Пулас. Царукян стана част от няколко популярни момента за организацията, включително когато удари Пулас след първата им среща на RAF 6 и когато в последния си двубой по-рано този месец срещу Фейбър на RAF 8 го събори от сцената.

Арман Царукян надви Георгио Пулас в главния двубой на RAF 7
Арман Царукян надви Георгио Пулас в главния двубой на RAF 7

Негов съперник ще бъде Mugzy, който е набираща популярност звезда в борческите среди сред инфлуенсърите. Mugzy има баланс от 1-1 в организацията, като загуби с технически туш от Пулас в дебюта си на RAF 5, но след това записа победа над члена на Залата на славата на UFC Клей Гуида на RAF 6 месец по-късно.

Основното събитие на RAF 9 ще бъде дебютът на Гейбъл Стивсън в организацията, който ще се изправи срещу ветерана от UFC и PFL Александър Романов.

Световният бокс връща Русия и Беларус

Световният бокс връща Русия и Беларус

  • 29 апр 2026 | 13:52
  • 369
  • 0
Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

  • 29 апр 2026 | 13:14
  • 3058
  • 1
След тежък инцидент Иван Киселаров се връща на ринга за MAX FIGHT 65

След тежък инцидент Иван Киселаров се връща на ринга за MAX FIGHT 65

  • 29 апр 2026 | 08:49
  • 801
  • 0
Sportal Fight Club: Първият участник в Grappling Grand Prix 77 е обявен

Sportal Fight Club: Първият участник в Grappling Grand Prix 77 е обявен

  • 28 апр 2026 | 09:17
  • 1390
  • 0
Ронда Раузи посочи кой може да надмине UFC

Ронда Раузи посочи кой може да надмине UFC

  • 27 апр 2026 | 20:33
  • 1394
  • 1
UFC с първо събитие в Белград на първи август

UFC с първо събитие в Белград на първи август

  • 27 апр 2026 | 17:16
  • 2892
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 20174
  • 57
Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

  • 29 апр 2026 | 07:07
  • 20338
  • 257
Очаквайте на живо: Григор Димитров започва срещу испанец в Екс ан Прованс

Очаквайте на живо: Григор Димитров започва срещу испанец в Екс ан Прованс

  • 29 апр 2026 | 15:26
  • 388
  • 0
Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

  • 29 апр 2026 | 13:14
  • 3058
  • 1
Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

  • 29 апр 2026 | 12:04
  • 8390
  • 35
Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

  • 29 апр 2026 | 10:28
  • 13433
  • 21