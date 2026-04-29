Световният бокс връща Русия и Беларус

Руските и белоруските боксьори ще бъдат допуснати да се състезават като неутрални атлети, съобщи Световен бокс в четвъртък.

Решението на новата международна боксова федерация е в съзвучие с решението на Международния олимпийски комитет спортистите от двете страни да имат право да се състезават, но без да използват национални символи, химн и униформи.

През март Изпълнителното бюро на Световен бокс одобри исканията на Руската и Белоруската федерация по бокс за членство. Приетото днес решение влиза в сила с моментален ефект.