Хорхе Масвидал иска 20% глоба от заплащането на бойците при бъркане в очите

Според Хорхе Масвидал финансовите санкции могат да намалят броя на непозволените удари в ММА. Година след година бъркането в очите продължава да бъде източник на полемики в UFC, а Хорхе Масвидал смята, че е намерил решение на проблема.

Първият шампион на BMF има сурово предложение за бойците, които безразсъдно бъркат в очите на своите опоненти. Той настоява не само за незабавно отнемане на точка, но и за наказание в размер на 20% от хонорара.

„Приложете японския стил“, заяви Масвидал в предаването Deep Waters. „Веднага им давайте жълт картон. Глоби и отнемане на точки. Бъркаха ми в очите два пъти по време на мач и единият от случаите ми създаваше проблеми в продължение на около три седмици. Кучият син Колби Ковингтън заби ноктите си в окото ми и след това, около три седмици по-късно, все още виждах петна, беше зле и окото ми беше подуто. Трябваше да отида на лекар, за да го прегледат. Наложи се да ползвам медикаменти, антибиотици за очите, беше ужасно. Същото се случи и с Лоренц Ларкин и беше много, много зле. И двете бъркания в очите бяха ужасно тежки.“

„Никога не съм бъркал в очите на никого през цялата си кариера. Имам 52 или 53 мача, така че това е нещо, което е в нашите ръце. Знам, че по време на битка могат да се случат инциденти и да те убодат случайно, но в много случаи, като рефери, можем да преценим кога е умишлено или кога този човек просто прави глупости, знаете, малко в стил Джон Джоунс – всеки път, когато се приближиш, ще ти направя една „проверка на очите“. Просто се отдръпвам с отворени ръце. Незабавно отнемане на точка, жълт картон. Вземете и пари от хонорара. Вземете 20 процента.“

Водещият на Deep Waters, Дъстин Порие, добави, че има различни степени на бъркане в очите и се съгласи, че особено тежките нарушения трябва да бъдат наказвани незабавно, а не след многократни предупреждения. За Масвидал отнемането на пари от портфейла на боеца за нарушението има най-голям смисъл. Поне това е нещото, което би го накарало да промени поведението си.

„Ударете ги там, където боли, защото аз съм боец и ако веднага споменете нещо за заплащането ми, ще си кажа: „О, казвате, че ако закъснея, ще ми удържите пари?“. Никога повече няма да закъснея“, каза Масвидал. „Но ако не го кажете, ще се появя, когато си поискам, нали разбирате? Парите да отиват при другия боец. Не в някоя комисия. Писна ми тези комисии да прибират парите, всичко да отива при човека, на когото са му бръкнали в окото. Всички ни ограбват, човече.“

Масвидал призна, че има и други нарушения, които се нуждаят от внимание, но подчерта, че бъркането в очите е най-опасното и обикновено оказва най-голямо влияние върху изхода на битката. Той не е твърдо решен за 20-те процента, но вярва, че ако промоутърите и комисиите искат да видят промяна, те знаят къде да се насочат.

„Може би пет процента при първото нарушение, пет процента“, каза Масвидал. „Казвам ви, никой повече няма да бърка в очите. Така трябва да бъде, не бъркайте в очите на хората.“