  3. Никола Гърбич е новият старши треньор на Модена Волей

Никола Гърбич е новият старши треньор на Модена Волей

  • 29 апр 2026 | 15:46
  • 451
  • 0
Никола Гърбич е новият старши треньор на Модена Волей

Сръбският специалист Никола Гърбич поема треньорския пост в Модена Волей, информира най-популярния волейболен сайт в Италия и света volleyball.it. Той заменя напусналия в посока Олимпиакос (Пирея) Алберто Джулиани.

За Гърбич, който е и национален селекционер на Полша, това ще бъде първи престой начело на „жълто-сините“.

Привличането му е своеобразен реванш за пропуснатия шанс отпреди няколко десетилетия. Тогава, още като млад разпределител, Никола е бил близо до трансфер в Модена, но сделката пропада заради съмнения относно състоянието на китката му след контузия. Впоследствие Гърбич опровергава тези опасения с дълга и успешна кариера на най-високо ниво, но така и не облича екипа на италианския гранд. Решение, което от дистанцията на времето се оказва грешка за тогавашното ръководство.

Никола Гърбич определи състава на Полша за Мондиал 2025! Ето кои звезди отпаднаха
Никола Гърбич определи състава на Полша за Мондиал 2025! Ето кои звезди отпаднаха

Днес клубът, управляван от братя Сторчи, прави сериозна инвестиция, за да си осигури услугите на сръбската легенда. Наемането на Гърбич ще струва на Модена около 100 000 евро само за компенсацията, свързана с двойната му роля като клубен и национален треньор. Този ход потвърждава амбициите на ръководството за силно представяне.

Въпреки това остава въпросът дали тези средства не можеха да бъдат вложени в привличането на посрещач от най-висока класа, като същевременно се продължи работата с досегашния треньор Алберто Джулиани.

Още от Волейбол

Българската федерация по волейбол получи три автомобила от спонсор

Българската федерация по волейбол получи три автомобила от спонсор

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 1705
  • 0
Марица и Ахметджан Ершимшек се разделят след края на сезона

Марица и Ахметджан Ершимшек се разделят след края на сезона

  • 29 апр 2026 | 11:43
  • 1220
  • 1
Мони Николов и Локомотив стигнаха до пети мач за бронза срещу Зенит (Санкт Петербург)

Мони Николов и Локомотив стигнаха до пети мач за бронза срещу Зенит (Санкт Петербург)

  • 28 апр 2026 | 16:38
  • 13058
  • 8
Ето кой може да води шампиона през новия сезон

Ето кой може да води шампиона през новия сезон

  • 28 апр 2026 | 09:55
  • 17849
  • 3
Славина Колева: За съжаление не успяхме да покажем по-добро ниво на волейбол

Славина Колева: За съжаление не успяхме да покажем по-добро ниво на волейбол

  • 27 апр 2026 | 22:30
  • 1801
  • 3
Денислав Димитров: Искаше ми се да вземем гейм-два, но явно силите не ни стигат

Денислав Димитров: Искаше ми се да вземем гейм-два, но явно силите не ни стигат

  • 27 апр 2026 | 22:24
  • 1065
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 31134
  • 84
Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

  • 29 апр 2026 | 07:07
  • 25734
  • 267
Григор Димитров загуби първия сет срещу №312 в света в Екс ан Прованс

Григор Димитров загуби първия сет срещу №312 в света в Екс ан Прованс

  • 29 апр 2026 | 15:26
  • 2874
  • 3
Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

  • 29 апр 2026 | 13:14
  • 4686
  • 1
Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

  • 29 апр 2026 | 12:04
  • 10842
  • 40
Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

  • 29 апр 2026 | 10:28
  • 17808
  • 36