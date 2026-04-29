Никола Гърбич е новият старши треньор на Модена Волей

Сръбският специалист Никола Гърбич поема треньорския пост в Модена Волей, информира най-популярния волейболен сайт в Италия и света volleyball.it. Той заменя напусналия в посока Олимпиакос (Пирея) Алберто Джулиани.

За Гърбич, който е и национален селекционер на Полша, това ще бъде първи престой начело на „жълто-сините“.

Привличането му е своеобразен реванш за пропуснатия шанс отпреди няколко десетилетия. Тогава, още като млад разпределител, Никола е бил близо до трансфер в Модена, но сделката пропада заради съмнения относно състоянието на китката му след контузия. Впоследствие Гърбич опровергава тези опасения с дълга и успешна кариера на най-високо ниво, но така и не облича екипа на италианския гранд. Решение, което от дистанцията на времето се оказва грешка за тогавашното ръководство.

Днес клубът, управляван от братя Сторчи, прави сериозна инвестиция, за да си осигури услугите на сръбската легенда. Наемането на Гърбич ще струва на Модена около 100 000 евро само за компенсацията, свързана с двойната му роля като клубен и национален треньор. Този ход потвърждава амбициите на ръководството за силно представяне.

Въпреки това остава въпросът дали тези средства не можеха да бъдат вложени в привличането на посрещач от най-висока класа, като същевременно се продължи работата с досегашния треньор Алберто Джулиани.

Nuovo corso in panchina: Nikola Grbić è il nuovo allenatore di Modena Volley. Il club emiliano, dopo l’uscita di Alberto Giuliani diretto verso l’Olympiacos, sceglie il tecnico serbo, già CT della Polonia.



Agent trenera zaprzeczył doniesieniom włoskim

Prawdą jest, jednak, że trener jest na licie Modeny ( inf. ze środowiska klubu jaką dostałam w weekend) https://t.co/srHPkfNMga pic.twitter.com/KpeTmPL5Mq — Ewa Mac (@EwaMac1) April 29, 2026