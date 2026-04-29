Ходар достигна първия си 1/4-финал на "Мастърс", предстои битка със Синер

Преди два дни световният №1 Яник Синер наблюдава и похвали играта на младия Рафаел Ходар, а ето че сега им предстои директен сблъсък на корта. 19-годишният испански талант се класира за четвъртфиналите на “Мастърс 1000” турнира в Мадрид, побеждавайки чеха Вит Коприва със 7:5, 6:0 на родна земя.

Ходар е едва шестият тийнейджър, който достига до последните осем на турнир от такъв ранг през това десетилетие, както и едва четвъртият тенисист с “уайлд кард”, който се класира за четвъртфиналите в историята на надпреварата в Мадрид.

Rafa Jodar is slapping the living daylight out of the ball against Kopriva in Madrid.



Gorgeous tennis. 😮‍💨😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/ennyMszJbw — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 28, 2026

“Супер доволен съм от нивото си в мача с Коприва и изобщо на този турнир. Специално е усещането да играя у дома, пред толкова много хора, които познавам и които дойдоха да ме подкрепят. Супер щастлив съм, че ще изиграя още един мач. Това е още една възможност за мен. Ще трябва да се възстановя добре и да се подготвя възможно най-добре, тъй като ще бъде труден двубой”, заяви Ходар.

В Мадрид Ходар спечели първата си победа срещу играч от Топ 10, след като взе скалпа на Алекс де Минор, спечели битката на 19-годишните срещу Жоао Фонсека и преодоля Йеспер де Йонг. Младият испанец се нуждаеше от само 80 минути, за да победи Коприва. Бившата звезда на Университета на Вирджиния Ходар спаси и двата брейкпойнта, пред които се изправи, и надделя над чеха с безмилостни удари от основната линия.

Rafael Jodar defeats Kopriva 7-5 6-0 to become just the sixth teenager to reach the men’s Madrid QFs!#MMOpen pic.twitter.com/ktvfmKriSl — Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2026

Ходар, който в момента е №34 в класацията на PIF ATP Live, ще се изправи срещу Синер, който се стреми да стане първият човек в историята, спечелил пет поредни титли от Мастърс 1000. Италианецът победи Камерън Нори в четвъртия кръг по-рано във вторник и е развълнуван от предстоящата си първа среща с Ходар.

“Би било добре, ако се изправя срещу него преди Рим, а след това и преди “Ролан Гарос”, каза Синер. - Тук условията са уникални, а той е от Мадрид, така че е свикнал до голяма степен с тях. Толкова е вълнуващо, нов играч. Голям, голям талант. Да видим какво ще се случи”.