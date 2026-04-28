Илиян Радулов се класира за втория кръг на турнир в Испания

  • 28 апр 2026 | 20:16
Българинът Илиян Радулов се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей в Кастелдефелс (Испания) с награден фонд 30 000 долара. На старта Радулов победи французина Мае Малиж с 6:2, 6:4. Срещата продължи час и 28 минути. Четири поредни гейма дадоха възможност на българския тенисист да спечели първия сет с 6:2.

Във втората част Илиян Радулов имаше аванс от 3:1, последва равенство - 3:3, но след това 20-годишният българин поведе с 5:3 и въпреки че изпусна един мачбол при този резултат, след това приключи мача в своя полза при 6:4.

Радулов ще играе във втория кръг срещу победителя от двубоя между седмия поставен Карлос Лопес Монтагуд (Испания) и Оскар Пинто Сансано също от Испания.

Представители на тенис клуб Макаби Херцлия гостуват на българската федерация

Григор Димитров и Виктория Томова ще участват в квалификациите на "Ролан Гарос"

Каспер Рууд спаси два мачбола и продължава защитата на титлата си в Мадрид

Синер и Фис са първите четвъртфиналисти в Мадрид

Мира Андреева преодоля тежко изпитание по пътя към полуфиналите в Мадрид

Денислава Глушкова загуби само един гейм в Санта Маргерита ди Пула

Пари Сен Жермен - Байерн (съставите)

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Везенков и Олимпиакос започнаха плейофната серия с Монако

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

