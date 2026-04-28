Илиян Радулов се класира за втория кръг на турнир в Испания

Българинът Илиян Радулов се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей в Кастелдефелс (Испания) с награден фонд 30 000 долара. На старта Радулов победи французина Мае Малиж с 6:2, 6:4. Срещата продължи час и 28 минути. Четири поредни гейма дадоха възможност на българския тенисист да спечели първия сет с 6:2.

Във втората част Илиян Радулов имаше аванс от 3:1, последва равенство - 3:3, но след това 20-годишният българин поведе с 5:3 и въпреки че изпусна един мачбол при този резултат, след това приключи мача в своя полза при 6:4.

Радулов ще играе във втория кръг срещу победителя от двубоя между седмия поставен Карлос Лопес Монтагуд (Испания) и Оскар Пинто Сансано също от Испания.