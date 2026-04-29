Сабаленка удря по-силно от Алкарас, Синер и Джокович

Арина Сабаленка удря по-силно от някои от най-големите имена в света на тениса! Средният ѝ топспин форхенд достига скорост от 129 км/ч – по-бързо от Карлос Алкарас (127 км/ч), Яник Синер (125 км/ч) и Новак Джокович (122 км/ч).

За това говори и Патрик Муратоглу, легендарен тенис треньор и един от най-успешните в историята на белия спорт.



- За мен това не е изненада. И това е една от основните разлики между женския и мъжкия тенис. Мъжете удрят топката на по-голяма височина, така тя е по-бавна, но е много по-трудна за контрол. Мъжете се движат по-бързо от жените. Така че, ако си жена и играеш тенис, има смисъл да играеш бързо, да удряш топката възможно най-силно, но с възможно най-малко спин... защото така противничката ти е в проблем. Не всички противнички, не Коко Гоф например, но голямата част от тях да. От друга страна, ако мъж направи същото, неговият противник ще използва всичко в своя полза, дори и тази скорост, която сте създали.