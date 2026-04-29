Американка спря Сабаленка в Мадрид

Американката Хейли Баптист острани водачката в световната ранглиста и носителка на трофея от 2025 година Арина Сабаленка (Беларус) на четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите WТА 1000 в испанската столица Мадрид.

30-ата в схемата Баптист продължи с изключително си представяне и се класира за полуфиналите след успех с 2:6, 6:2, 7:6(6) срещу Сабаленка в двубой, продължил два часа и 32 минути игра. Американската тенисистка отрази общо шест мачбола за противничката, за да достигне първия си полуфинал на подобно ниво в Мадрид.

Арина Сабаленка взе първия сет, след като поведе с 3:0 с ранен пробив и стигна до 6:2 с втори пробив в мача за 6:2. В началото на втората част обаче Хейли Баптист осъществи два поредни пробива за аванс от 4:0, Сабаленка намали за 2:4, но с нови два гейма на сметката си американката спечели сета с 6:2.

Последва изключително оспорван трети сет, като ту едната, ту другата тенисистка бе в по-добър момент. Арина Сабаленка поведе с 5:4, но пропусна пет мачбола, а Баптист отговори с два поредни гейма за 6:5 в своя полза след пробив. Водачката в световната ранглиста върна пробива, изравнявайки за 6:6.

В тайбрека Сабаленка също пропусна възможност да затвори двубоя, а Хейли Баптист демонстрира здрави нерви, триумфирайки при 8-6.

На полуфиналите в испанската столица Баптист ще се изправи срещу деветата поставена Мира Андреева от Русия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages