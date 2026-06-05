Весела Лечева откри Националната олимпийска академия на БОК в Равда

Националната олимпийска академия към Българския олимпийски комитет, която провежда 44-а сесия за млади участници и 14-а сесия за учителите по физическо възпитание и обществени спортни деятели, бе открита в Равда. По традиция церемонията трябваше да се проведе в Несебър на открито, но проливният дъжд, който се изля и над Южното Черноморие, промени плановете.

За първи път Академията беше открита от председателя на БОК Весела Лечева, която отличи приноса на учителите, както и на спортните ентусиасти за развитието на олимпийското движение.

„Преди да дойда ми казаха, че ще видя хора, които участват в Националната олимпийска академия със сърце и душа, а за тях приятелството и феърплея са най-важни. Във вашите очи виждам точно такива хора, за които спортът е много повече от спорт, които обичат това, което правят“, каза пред присъстващите Весела Лечева.

На откриването присъства и Ректорът на НСА и заместник-председател на БОК проф. Красимир Петков.

„Националната спортна академия е мястото, което обединява науката и спорта. За нас е гордост да помагаме вече години наред на Олимпийската академия, която носи чисти идеи“, каза проф. Петков.

Председателят на Националната олимпийска академия проф. Лозан Митев припомни историята на НОА и съобщи, че и тази година интересът към нея е голям и събира студенти и учители от цялата страна.

По време на сесията, която ще продължи до неделя, преподаватели и лектори ще представят своя опит и идеи за развитието на олимпийското възпитание и образование чрез средствата на физическото възпитание и спорта.

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