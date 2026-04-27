  Иван Димов победи Карлос Насар на Европейското по щанги

Иван Димов победи Карлос Насар на Европейското по щанги

  • 27 апр 2026 | 09:04
Във второ поредно голямо състезание Карлос Насар не е щангист №1, като на завършилото вчера европейско първенство бе победен от двама, единият от които Иван Димов. Това показва класацията по системата "Роби" на международната федерация по вдигане на тежести (IWF), която е официално признатата за сравняване на резултатите на състезателите според личното им тегло, пише "Сега".

На Евро 2026 в Батуми Иван Димов стана вицешампион в кат. 65 кг, като изравни европейския рекорд в изхвърлянето - 145 кг, и постигна двубой от 317 кг. Това, при състезателно лично тегло от 64.770 кг, носи на 23-годишния сопотчанин общо 930.0 "Роби" точки и го прави щангист №2 на европейското. Прогресът при Димов е забележим, защото на Евро 2025 в Кишинев, когато вдигаше в кат. 61 кг, той бе 17-и със 727.8 т.

№1 на първенството е шампионът в кат. 65 кг Мухамед Фуркан Йозбек (лично тегло 64.570 кг). Той взе златото с двубой от 323 кг, само 1 кг под своя световен рекорд. Така турчинът застана над всички щангисти с 989.8 т.

Едва на трето място е Карлос Насар с 918.5 т., постигнати при лично тегло от 92.470 кг. Еуфорията от неговата 4-та поредна титла е разбираема, но в крайна сметка двубоят му от 386 кг е с 9 кг по-слаб от неговия резултат на световното във Фьорде (Нор) преди половин година, също в кат. 94 кг. А пък спрямо Евро 2025, когато бе съвсем малко по-тежък (93.350 кг), той е събрал с цели 31 кг по-малко, защото тогава завърши с двубой от 417 кг в кат. 96 кг.

Именно в Кишинев 2025 Карлос за последно беше щангист №1 на голямо първенство. На световното във Фьорде той остана дори 6-и с 991.6 "Роби" точки - много повече от сегашните 918.5, което също е показател за по-слабо представяне. Преди това Карлос бе №1 на пет поредни големи състезания - европейските през 2023, 2024 и 2025 г., олимпийските игри в Париж 2024 и световното в Бахрейн 2024.

На 7-о място е бронзовият медалист в кат. 110 кг Христо Христов (109.570 кг), чийто двубой от 412 кг му носи 881.1 т. за класацията.

Подобно на Карлос Насар, и спечелилият шеста поредна евротитла при най-леките (кат. 60 кг) Ангел Русев всъщност е шампион с неособено впечатляващ резултат. При лично тегло от 59.490 кг той взе златото с двубой 275 кг (стандартът за еврорекорд е 284 кг) и това му отрежда 40-о място в класацията с 693.7 т.

Веднага след него е Дейвид Фишеров, който бе едва 8-и в кат. 110 кг, но двубоят му от 383 кг означава 691.4 т. Останалите ни национали са още по-назад: Диан Пампорджиев е 57-и, Дениз Данев - 63-ти, а Здравко Пеловски - 67-и.

От трите ни щангистки най-напред е Галя Шатова, която е 10-а в кат. до 69 кг с двубой от 220 кг. Това ѝ отрежда 43-то място, докато бронзовата медалистка в кат. 48 кг Бояна Костадинова (двубой 169 кг) е на 67-а позиция. Номер 1 при жените е първата еврошампионка по вдигане на тежести в историята на Белгия Нина Щеркс (кат. 53 кг).

Отборно България е №2 в Европа

В официалното класиране по точки, единственото признавано от IWF, мъжкият ни отбор е втори с 540 т. Отборен шампион, както и на Евро 2025, е Армения с 567 т., а трети е тимът на Турция, изостанал само с 1 т. от българите.

При жените резултатите на трите ни щангистки стигнаха само за 17-о място. Топ 3 е: Украйна, Турция и Армения.

Триумф за Вероника Василева на Европейското о фехтовка до 23 години

Бяла продължи победната си серия в женското първенство

Виктор Костов стана шампион на България по сумо при мъжете в абсолютната категория „Оупън"

България загуби от Южна Корея на Световното отборно по бадминтон

Тадей Погачар спечели за четвърти път Лиеж-Бастон-Лиеж

Локомотив (ГО) се класира за Суперфиналите, Шумен 61 изравни серията срещу Спартак (Варна)

Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа

Столичен сблъсък в "Надежда"

Монтана вади един от последните снаряди срещу Добруджа

Юнайтед и Брентфорд в нажежена битка за Европа

Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски

Милан и Ювентус отново не успяха да се надхитрят

