Радостина Лулова получи приза за най-добър състезател в Европа по силов трибой

Състезателката на кърджалийския спортен клуб "Юнак" Радостина Лулова беше удостоена с престижното отличие за най-добър състезател на Европейската федерация по силов трибой при жените с екипировка за 2025 година.

Наградата беше връчена от Българската федерация по силов трибой и е най-високото признание в досегашната кариера на Лулова и идва като заслужена оценка за нейните успехи на международната сцена. През последните две години Лулова доминира на Стария континент, като завоюва европейските титли през 2025 и 2026 година.

Сред най-значимите ѝ постижения е и вицешампионската титла от 2025 година на Световното първенство по силов трибой. Състезателката е и многократен републикански шампион.

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