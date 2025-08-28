Популярни
  3. Никола Гърбич определи състава на Полша за Мондиал 2025! Ето кои звезди отпаднаха

  • 28 авг 2025 | 14:26
  • 326
  • 0

Селекционерът на националния отбор на Полша Никола Гърбич определи на кои 14 волейболисти ще разчита на предстоящото Световно първенство по волейбол за мъже във Филипините (12 - 29 септември).

В крайна сметка сръбският селекционер, който изведе Полша до титлата в Лигата на нациите през 2025 година, реши да освободи от състава посрещача Бартош Беднож.

Артур Шалпук остава в тима и ще е един от четиримата посрещачи.

По-рано от състава отпаднаха диагонала Бартоломей Болондж, либерото Матеуш Чункиевич и централният блокиворач Якуб Новак.

В тима на Полша се завръща централният блокировач Норберт Хубер, който пропусна всички двубои на Полша от VNL през тази година заради контузия.

В тима се завръща и титулярният капитан и звезда на отбора Бартош Курек.

Състав на Полша за Мондиал 2025:

Разпределители:

Марчин Коменда

Ян Фирлей

Диагонали:

Бартош Курек

Кевин Сасак

Посрещачи:

Вилфредо Леон

Томаш Форнал

Камил Семенюк

Артур Шалпук

Централни блокировачи:

Якуб Кохановски

Норберт Хубер

Симон Якубишчак

Матеуш Пореба

Либера:

Якуб Попивчак

Максимилиан Граниечни

