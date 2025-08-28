Никола Гърбич определи състава на Полша за Мондиал 2025! Ето кои звезди отпаднаха

Селекционерът на националния отбор на Полша Никола Гърбич определи на кои 14 волейболисти ще разчита на предстоящото Световно първенство по волейбол за мъже във Филипините (12 - 29 септември).

В крайна сметка сръбският селекционер, който изведе Полша до титлата в Лигата на нациите през 2025 година, реши да освободи от състава посрещача Бартош Беднож.

Артур Шалпук остава в тима и ще е един от четиримата посрещачи.

По-рано от състава отпаднаха диагонала Бартоломей Болондж, либерото Матеуш Чункиевич и централният блокиворач Якуб Новак.

В тима на Полша се завръща централният блокировач Норберт Хубер, който пропусна всички двубои на Полша от VNL през тази година заради контузия.

В тима се завръща и титулярният капитан и звезда на отбора Бартош Курек.

Skład reprezentacji Polski na MŚ

Bez Bednorza 🫣

z Szalpukiem

jest Huber 🥳 https://t.co/V1atomGesg — Ewa Mac (@EwaMac1) August 28, 2025

Състав на Полша за Мондиал 2025:

Разпределители:

Марчин Коменда

Ян Фирлей

Диагонали:

Бартош Курек

Кевин Сасак

Посрещачи:

Вилфредо Леон

Томаш Форнал

Камил Семенюк

Артур Шалпук

Централни блокировачи:

Якуб Кохановски

Норберт Хубер

Симон Якубишчак

Матеуш Пореба

Либера:

Якуб Попивчак

Максимилиан Граниечни