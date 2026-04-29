Леверкузен удължи за дълго договора на основен бранител

Германският Байер (Леверкузен) поднови договора на централния защитник Едмонд Тапсоба за още пет години, съобщиха от футболния клуб.

Така 27-годишният национал на Буркина Фасо ще остане в тима до 2031 г. Ако изпълни договора си докрай, това ще го задържи в Леверкузен за над 10 години, след като пристигна през 2020 г. от португалския Витория (Гимараеш).

Edmond Tapsoba has extended his contract until 2031! 🖤❤️ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 29, 2026

Той беше част от състава, който спечели първата титла от Бундеслигата в историята си, както и Купата на Германия, без да допусне нито едно поражение.

„През последните шест и половина години Едмонд Тапсоба стана абсолютно ключов играч за отбора, той е един от най-добрите защитници в Бундеслигата и се представя на най-високото международно ниво. Той беше незаменима част от тима, който спечели дубъл - имаше лична заслуга за успеха ни, с голямо влияние и в ролята си на връзка между отделните части на отбора. В качеството си на един от най-опитните играчи Еди ще продължи да ни води по пътя към построяването на отбор, който може да спечели титлата отново“, написаха от Байер (Леверкузен).

Според Тапсоба в днешно време е необичайно един професионален футболист да играе за един и същ клуб за такъв дълъг период, но смята, че клубът се е превърнал в нещо специално за него и е като втори дом.

⚽️ 267 games

🥅 13 goals

🏆 3 trophies

🔙 Six-and-a-half years at B04...

267 games, 13 goals, 3 trophies, Six-and-a-half years at B04... and now five more! — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 29, 2026

„Горд съм от това, което постигнахме заедно. Имахме страхотни преживявания тик и успяхме да отпразнуваме фантастични титли. Точно към това ще се стремим в бъдеще“, заяви бранителят.

През миналото лято Леверкузен загуби голяма част от шампионския си състав и през този сезон остана в сянката на Байерн Мюнхен и Борусия (Дортмунд), които спориха за титлата. В оставащите три кръга от надпреварата тимът на Едмонд Тапсоба ще се стреми да завърши в топ 4, за да си осигури участие в Шампионската лига и през следващата кампания.

Снимки: Imago