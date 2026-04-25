  Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  Байер спечели срещу Кьолн и продължава гонитбата с Щутгарт за място в зона ШЛ

Байер спечели срещу Кьолн и продължава гонитбата с Щутгарт за място в зона ШЛ

  • 25 апр 2026 | 18:40
Байер (Леверкузен) постигна успех с 2:1 в гостуването си на Кьолн в мач от 31-ия кръг на Бундеслигата. И двете попадения за “аспирините” бяха дело на Патрик Шик (43’, 52’), който реализира дузпа в края на първата част и добави още един гол след почивката. Единственият гол за домакините бе дело на Джан-Лука Валдшмит (78’).

Гостите от Леверкузен започнаха двубоя трудно и само късмета ги спаси от това да допуснат попадение в първия четвърт час на мача. Футболистите изглеждаха все още обременени от поражението от Байерн (Мюнхен) през седмицата на полуфиналите за Купата. Саид Ел Мала и Якуб Камински стреляха опасно. С течение на двубоя гостите започнаха да изглеждат все по-опасни в атакуващ план и след няколко пропуска се стигна до последните минути, когато получиха дузпа. Тя бе отсъдена за игра с ръка на Мартел в наказателното поле, а Шик пое отговорността и надигра Швабе за 1:0.

Този гол сякаш силно разочарова домакините, които допуснаха ново попадение малко след началото на втората част, когато отново Шик реализира и до голяма степен прати мача в ръцете на гостите. Това бе шести гол в последните пет двубоя за чешкото острие. Кьолн върна един гол чрез резервата Валдшмит, но това е всичко, за което стигнаха силите на тима.

С този успех Байер (Леверкузен) се върна на победния път и вече с 55 точки е само на една от четвъртия Щутгарт, а борбата за място в зона Шампионска лига продължава. От своя страна Кьолн е на пет точки от зоната на изпадащите три кръга преди края.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От РБ Лайпциг посочиха как искан от Ливърпул може да струва 100 млн. евро

От РБ Лайпциг посочиха как искан от Ливърпул може да струва 100 млн. евро

  • 25 апр 2026 | 15:25
  • 975
  • 0
Фарке: Ако искаш да си мениджър на Лийдс, трябва да разбираш този клуб

Фарке: Ако искаш да си мениджър на Лийдс, трябва да разбираш този клуб

  • 25 апр 2026 | 15:08
  • 910
  • 0
Лоша вест за Бразилия: Милитао пропуска Мондиала

Лоша вест за Бразилия: Милитао пропуска Мондиала

  • 25 апр 2026 | 14:52
  • 3264
  • 1
Играчи на Бетис се чудят на оправданията на Арбелоа

Играчи на Бетис се чудят на оправданията на Арбелоа

  • 25 апр 2026 | 14:06
  • 2114
  • 1
Салиба: Тук съм от четири години и винаги сме завършвали втори, трябва да го променим

Салиба: Тук съм от четири години и винаги сме завършвали втори, трябва да го променим

  • 25 апр 2026 | 13:40
  • 1315
  • 1
Как ще изглежда новият Милан и кои са мечтаните трансфери

Как ще изглежда новият Милан и кои са мечтаните трансфери

  • 25 апр 2026 | 11:59
  • 4719
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

  • 25 апр 2026 | 17:57
  • 221633
  • 691
Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

  • 25 апр 2026 | 18:22
  • 38475
  • 113
Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

  • 25 апр 2026 | 18:36
  • 13343
  • 18
Арсенал 1:0 Нюкасъл, Еберечи Езе откри с красиво попадение

Арсенал 1:0 Нюкасъл, Еберечи Езе откри с красиво попадение

  • 25 апр 2026 | 19:29
  • 2477
  • 2
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 83835
  • 218
Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

  • 25 апр 2026 | 19:04
  • 14409
  • 31