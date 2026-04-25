Байер спечели срещу Кьолн и продължава гонитбата с Щутгарт за място в зона ШЛ

Байер (Леверкузен) постигна успех с 2:1 в гостуването си на Кьолн в мач от 31-ия кръг на Бундеслигата. И двете попадения за “аспирините” бяха дело на Патрик Шик (43’, 52’), който реализира дузпа в края на първата част и добави още един гол след почивката. Единственият гол за домакините бе дело на Джан-Лука Валдшмит (78’).

Гостите от Леверкузен започнаха двубоя трудно и само късмета ги спаси от това да допуснат попадение в първия четвърт час на мача. Футболистите изглеждаха все още обременени от поражението от Байерн (Мюнхен) през седмицата на полуфиналите за Купата. Саид Ел Мала и Якуб Камински стреляха опасно. С течение на двубоя гостите започнаха да изглеждат все по-опасни в атакуващ план и след няколко пропуска се стигна до последните минути, когато получиха дузпа. Тя бе отсъдена за игра с ръка на Мартел в наказателното поле, а Шик пое отговорността и надигра Швабе за 1:0.

Този гол сякаш силно разочарова домакините, които допуснаха ново попадение малко след началото на втората част, когато отново Шик реализира и до голяма степен прати мача в ръцете на гостите. Това бе шести гол в последните пет двубоя за чешкото острие. Кьолн върна един гол чрез резервата Валдшмит, но това е всичко, за което стигнаха силите на тима.

С този успех Байер (Леверкузен) се върна на победния път и вече с 55 точки е само на една от четвъртия Щутгарт, а борбата за място в зона Шампионска лига продължава. От своя страна Кьолн е на пет точки от зоната на изпадащите три кръга преди края.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages