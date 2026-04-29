Райс: Полуфиналисти в Шампионската лига сме, нека го приемем, нека му се насладим

Полузащитникът на Арсенал Деклан Райс сподели мислите си преди първия мач от полуфинала в Шампионската лига срещу Атлетико, който е днес в Мадрид и е с начален час 22:00. „Играхме трудни мачове на най-високо ниво през последните три или четири години, така че знаем какво да очакваме. Така е било през целия сезон и така искаме да бъде и към края. Ние сме полуфиналисти в Шампионската лига, нека го приемем, нека му се насладим и да покажем на какво сме способни.



Голмайсторските способности на Еберечи Езе? Затова го доведоха тук. Казах преди няколко седмици, че стрелбата му е невероятна. Какъв играч, какъв човек. Той ще бъде много важен за нас през следващите няколко седмици. Наистина имаме нужда от него“, цитира пресслужбата на Арсенал думите на 27-годишния англичанин.

Снимки: Gettyimages