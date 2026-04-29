  3. Легенда обяви Хвича Кварацхелия за най-добрия футболист в света след вчерашното шоу

Легенда обяви Хвича Кварацхелия за най-добрия футболист в света след вчерашното шоу

  • 29 апр 2026 | 14:27
Една от звездите на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия бе обявен за „най-добрия футболист в света“ от легендата на Милан и Реал Мадрид Кларънс Зеедорф след победата на френския тим с 5:4 над Байерн Мюнхен на „Парк де Пренс“. Представянето на грузинеца беше ключово за успеха на домакините в първия мач от полуфиналите в Шампионската лига, като той реализира два гола. Зеедорф отбеляза как 25-годишният Кварацхелия е действал ефективно като допълнителен плеймейкър за френския шампиони.

Дембеле с просто обяснение защо в ПСЖ тичат като луди

50-годишният нидерландец не скри възхищението си от крилото. „Кварацхелия е най-добрият играч в света и само ще става все по-добър“, каза бившият футболист на Реал Мадрид и Аякс пред Amazon Prime. „Той носи отбора в определени моменти. Харесвам интелигентността му. Подпомага халфовата линия, а също така прави разлика в атака. Той е невероятен“, заяви още Кларънс Зеедорф по повод грузинския национал. Хвича Кварацхелия има 10 гола и 5 асистенции в 14 мача от Шампионската лига до момента през сезона.

Кварадона издигна кандидатурата си за "Златната топка"
Снимки: Imago

Райс: Полуфиналисти в Шампионската лига сме, нека го приемем, нека му се насладим

Кварадона издигна кандидатурата си за "Златната топка"

Пореден удар върху амбициите на Тотнъм за спасение

Моуриньо: Моята Рома приключи, Италия не се нуждае от чуждестранен селекционер

Грийлиш е доволен от темпото на възстановяването си

ФИФА поиска охрана за Инфантино като за Доналд Тръмп

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Очаквайте на живо: Григор Димитров започва срещу испанец в Екс ан Прованс

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

