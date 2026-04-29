Легенда обяви Хвича Кварацхелия за най-добрия футболист в света след вчерашното шоу

Една от звездите на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия бе обявен за „най-добрия футболист в света“ от легендата на Милан и Реал Мадрид Кларънс Зеедорф след победата на френския тим с 5:4 над Байерн Мюнхен на „Парк де Пренс“. Представянето на грузинеца беше ключово за успеха на домакините в първия мач от полуфиналите в Шампионската лига, като той реализира два гола. Зеедорф отбеляза как 25-годишният Кварацхелия е действал ефективно като допълнителен плеймейкър за френския шампиони.

50-годишният нидерландец не скри възхищението си от крилото. „Кварацхелия е най-добрият играч в света и само ще става все по-добър“, каза бившият футболист на Реал Мадрид и Аякс пред Amazon Prime. „Той носи отбора в определени моменти. Харесвам интелигентността му. Подпомага халфовата линия, а също така прави разлика в атака. Той е невероятен“, заяви още Кларънс Зеедорф по повод грузинския национал. Хвича Кварацхелия има 10 гола и 5 асистенции в 14 мача от Шампионската лига до момента през сезона.

Снимки: Imago