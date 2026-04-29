"Гостът на Sportal.bg" с Кирил Милов
  Грийлиш е доволен от темпото на възстановяването си

Грийлиш е доволен от темпото на възстановяването си

  • 29 апр 2026 | 13:26
Футболистът на Евертън Джак Грийлиш смята, че възстановяването му от контузия върви много добре и хирургът му е изключително доволен от прогреса. 30-годишният английски национал, който играе като преотстъпен под наем в състава на „карамелите“ от Манчестър Сити, се подложи на операция преди 10 седмици. Оперативната намеса стана наложителна, след като Грийлиш получи стрес фрактура на крака при победа с 1:0 срещу бившия си отбор Астън Вила, с което сезонът му приключи.

„Чувствам се много добре сега. Чувах се по Zoom с хирурга в продължение на 10 седмици, а той каза, че няма как да съм по-добре на този етап. Така че аз съм щастлив и е прекрасно да чуя такива новини“, заяви Джак Грийлиш пред BBC. През настоящата кампания англичанинът изигра 22 мача във всички турнири за Евертън, вкарвайки 2 гола и давайки 6 асистенции. „Като футболист винаги е трудно да си контузен. Дойдох на дербито на Мърсисайд и се разчувствах много, защото това ми липсва толкова много“, каза Грийлиш.

Пак заснеха Джак Грийлиш в неадекватно състояние

Договорът му с Манчестър Сити изтича след година, а според BBC Евертън иска да го привлече за постоянно, ако успее да договори по-ниска сума от 50-те милиона, които искат „гражданите“. „Не мога да благодаря на Евертън достатъчно за начина, по който се отнасят с мен, откакто съм контузен - брилянтни са. Щаба, играчите и мениджъра“, добави англичанинът. Във времето си далеч от терена Джак Грийлиш работи с организацията Special Olympics Great Britain, която помага на деца и възрастни със специални потребности да тренират и да се състезават в спорта.

През тази седмица той покани атлети по инициативата, взели участие в лондонския маратон, на стадион „Хил Дикинсън“. „Да видя десетима от тях да бягат на маратона в Лондон беше страхотно. Преди години хората не биха си представили подобно нещо - невероятно е. Малката ми сестра има церебрална парализа - това е нещо, което е близко до мен и нещо, в което винаги съм искал да съм въвлечен. Вървя през живота опитвайки се да правя хората щастливи... просто искам да им помагам колкото мога“, обясни Грийлиш.

Снимки: Gettyimages

